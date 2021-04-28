【安聯投信】安聯投信勇奪理柏台灣基金獎11項大獎

「2021 理柏台灣基金獎」得獎名單公布，作為全球主動式基金與退休資產管理領導品牌的安聯投信，不畏去年全球爆發疫情以及所帶來的諸多變數挑戰，今年共計勇奪 11 項大獎，不但成為主動式基金的大贏家，更超越 2020 年佳績，再度用實力展現爆發力。

安聯投信憑藉深耕台灣逾 30 年、致力培育在地人才所耕耘紮下的厚實根基，透過集團豐富的全球研究資源為後盾，以風險管理作為 DNA，結合國際集團視野與在地優勢，為投資人創造出超額報酬，歷年來旗下基金橫掃各項基金大獎。

在理柏台灣基金獎 - 台灣股票部分，安聯台灣智慧基金連續兩年蟬聯台灣股票獎三年期和五年期兩項大獎；安聯台灣大壩基金連續第四年拿下台灣股票獎十年期大獎； 長年以來安聯投信台股團隊不會只著眼在成長股，對於既有且頗具規模的個股，投資團隊也能從全球產業發展脈絡中，發掘更多潛力股，多掌握投資契機。

在環球債券 (當地貨幣) 獎項方面，適合作為退休資產的安聯四季回報債券組合基金 (基金之配息來源可能為本金)、安聯四季豐收債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)，則是延續去年佳績，連續第二年依序蟬聯五年期、十年期大獎。

在大中華股票基金獎項方面，安聯投信旗下兩檔基金今年全數獲獎。安聯中國策略基金勇奪三年期獎、安聯中華新思路基金則是拿下五年期大獎。值得注意的是，安聯中國策略基金的勝出，除了彰顯投資團隊選股智慧與操盤能耐，提早看到市場趨勢與結構改變、並將策略調整為高度聚焦 A 股的定位成為關鍵。

在亞太區股票獎項部分，安聯東方入息基金 A 配息 (美元) 一舉拿下三年期和五年期獎項，投資團隊深耕亞洲超過 31 年，策略上重視公司經營管理、股票價值及主題趨勢，並透過集團特有的草根性研究團隊，掌握契機；在歐元區股票獎項方面，安聯歐陸成長基金 AT 累積 (歐元) 也是一舉勇奪三年期和五年期獎項，其中在三年期大獎更是連續第二年獲獎，投資團隊長年瞄準成長股布局，注重結構式成長、高品質及價值面的投資哲學，成為關鍵。

【安聯投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金 (AGIF) 及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付 (AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg、BMg 級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。