【永豐期貨】市場追價意願低 台股小跌呈高檔震盪

期貨走勢

台指期週三下跌 37 點至 17533 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 34.53 點，電子期逆價差縮至 - 0.91 點，金融期逆價差擴至 - 3.7 點。現貨部分，三大法人買超 63.54 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1687 口至 - 12161 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 1890 口至 - 33341 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2538 口至 - 17100 口。

美國聯準會決策會議週二展開，為期兩天，而經濟數據顯示房價飆升和消費者信心增強，疊加美放鬆口罩規定等因素使美債殖利率走升，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.01%，標普 500 下跌 0.02%，那斯達克下跌 0.34%，費半指數下跌 0.76%。台股今天呈現高檔震盪，資金青睞面板、食品與航運族群，指數一度上攻至 17628 點新高，但獲利了結賣壓出籠，終場加權指數小跌 0.16%，收 17567.53 點，成交量放大。權值股來看，台積電今天壓盤，下跌 1.31%，收 602 元，聯電紅翻黑下跌 0.83%，收 60 元，盤勢由面板、玻璃與食品族群領軍多頭續航，整體而言，台股目前漲多進入修正區，今晚須留意拜登加稅的議題及聯準會利率決議結果，短期恐引發市場震盪，投資人宜做好停損，而 5 月中旬前公布完第 1 季財報，投資人可以留意基本面及展望佳的個股。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17800 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.69 升至 1.77。VIX 指數上漲 0.19 至 19.98。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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