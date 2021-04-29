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〈紐約匯市〉Fed按兵不動 美元翻黑走軟 鮑爾說討論退場時機未到 

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉Fed按兵不動 美元翻黑走軟 鮑爾說討論退場時機未到  (圖:AFP)
〈紐約匯市〉Fed按兵不動 美元翻黑走軟 鮑爾說討論退場時機未到  (圖:AFP)
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美元對主要貨幣周三 (28 日) 下跌，美國聯準會 (Fed) 一如市場所料維持基準利率和購債計畫不變，主席鮑爾承認美國經濟改善、通膨上升反映暫時性因素，但表示目前還不到討論縮減資產購買計畫的時候。

美元在 Fed 公布決策前對主要貨幣全面攀升，但在 Fed 重申鴿派立場後翻黑。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.4%，報 90.551。

歐元美元升值 0.3% 至 1.2128 美元美元日圓貶值 0.1% 至 108.63 日圓

凱投宏觀美國首席分析師 Paul Ashworth 說：「Fed 並未暗示正在考慮放緩購債步調，更不用說考慮升息了。就現況而言，沒有什麼能改變我們的看法，也就是 Fed 在明年年初之前不會開始縮減每月購買資產的規模，且在 2023 年底前不會開始升息。」

Fed 主席鮑爾重申經濟發展絕大程度取決於疫情變化，包括疫苗接種的進展。Fed 在聲明中拿掉經濟前景面臨「相當大」風險的措辭，但表示，經濟前景面臨的風險依然存在。

Fed 發布聲明後，美國 10 年期公債殖利率周三上揚，報 1.641%。

英鎊在平盤之下狹幅震盪，兌美元報 1.3915 美元，兌歐元報 0.8693 英鎊

過去幾周以來，英鎊美元歐元大致在區間波動，美元走勢是最主要因素，並等待英國經濟重啟的正面效應，但分析師說，即使市場仍做多英鎊，很多利多消息已經反映在價格上。

比特幣變動不大，Coindesk 截稿前報價顯示為 54984.75 美元，24 小時內下跌 1.27%。以太幣再創新高，報 2726.13 美元，24 小時內上漲 3.27%。

截至周四 (29 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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