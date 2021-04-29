遺傳爸爸理財DNA 侯昌明與女兒一起愛省錢

撰文: 唐滋蓮 攝影: 張家禎 圖片提供: 侯昌明 場地協力:「派。對 PIETY」

在演藝圈以「省錢」著稱的侯昌明，家庭事業美滿，而他理財路上最親密的知音，其實是女兒侯賽蕾，兩人對金錢的觀念最相近。

因為疫情關係，侯昌明的女兒侯賽蕾去（2020）年 5 月自美休學返台，近期開始比較頻繁地跟著爸媽一起跑通告，難得父女倆一同接受《Money 錢》專訪談理財，原本預期會出現如侯昌明在電視節目中，因為兒子侯留肯偷買昂貴球鞋而暴跳如雷的衝突畫面，沒想到，在侯昌明家中，父女倆對於金錢的觀念，其實是站在同一陣線上。

「大概是她 2 歲多，開始喜歡吃冰淇淋、買貼紙或糖果的年紀，我就會給她 10 元硬幣去結帳，讓她把一支冰淇淋和 1 個 10 元硬幣做連結。」侯昌明回憶當年如何開啟孩子的金錢觀，等到侯賽蕾和弟弟都學會加法之後，侯昌明就會各給兩個孩子 50 元，讓他們去便利商品挑想要的東西。他笑稱，即便都是用同樣的方法教孩子，相差 2 歲的姊弟還是有迥然不同的金錢用法。

女兒與兒子相差 2 歲

金錢觀自小不同

「弟弟搞不清楚 50 元能買什麼東西，什麼都想買；侯賽蕾就會精打細算，最後只花 30 元。我跟她說還有 20 元的額度可用，她堅持不花。」侯昌明說，原本教孩子金錢觀念都比較隨興，但自從數年前有一回，念幼稚園的兒子想要買某樣東西，侯昌明以「爸爸沒有錢」為由拒絕，兒子竟然回他「怎麼會沒錢？老天爺都會掉錢給你啊！」讓他驚覺孩子的理財教育不能等，不然會毀了孩子的一生，便開始更積極地灌輸孩子正確的金錢觀念。

他開始買豬公撲滿給孩子，也會不時在家裡「不小心」落下銅板，偷偷觀看孩子們的反應。侯昌明發現，姊姊撿到銅板就會投入撲滿，也因為姊姊做了好榜樣，弟弟便有樣學樣。「只不過我的動機是單純存錢，弟弟則是要買他想要的東西。」侯賽蕾補充。

侯賽蕾說，就學期間，常常會有同學說她爸爸是藝人很有錢，就拗她請客。「這就是藝人小孩的為難之處，雖然我們的收入比一般上班族多，但還是有不少必要開銷及房貸，我從來不會因為孩子太小聽不懂就避免不談。」侯昌明從侯賽蕾很小的時候就會跟她說，爸爸的確有賺錢，但錢要拿去繳房貸和養家，妳有看過爸媽拿錢揮霍嗎？

正因為身教言教都做到，侯賽蕾竟然在小學時就和弟弟決定，一起把存滿的豬公送給爸媽，「讓你們去繳房貸！」令侯昌明覺得相當感動。

女兒花爸媽錢會內疚

侯昌明憂貼心過頭

侯昌明笑說，其實姊弟倆都各有自己的「理財 DNA」，「女兒用錢謹慎，物慾低；兒子物慾高，但非常愛錢，愛到非常喜歡聞鈔票的味道。」

談到投資，侯昌明說，弟弟喜歡潮牌，想投資限量版的公仔、球鞋，曾經跟他說過想買一雙要價 8 萬元的聯名款球鞋，讓侯昌明火冒三丈。「我真的不懂這個產業，結果那雙鞋現在要價 30 萬元！我發現他真的有在認真鑽研，所以我答應他，會贊助他第一雙買來投資的球鞋。」

姊姊侯賽蕾則相對保守，「這類的投資我真的不敢，因為我會很焦慮投資的物品沒有漲怎麼辦！」她也說道，自己以前非常內向害羞，就算有零用錢，也不覺得自己有資格花爸媽的錢，而且「用了會內疚！」

侯昌明在一旁聽了很心疼，他說，侯賽蕾是一個貼心的女兒，但有時候真的為爸媽著想過了頭，幸好女大十八變，不僅外表變美，也變得大方活潑，「她開始有動力去賺錢，並且把錢拿去做必要的消費。」例如，侯賽蕾對美妝很有興趣，就會把錢存起來，拿去買化妝品、保養品，還會開直播分享心得，做她有興趣且專業的事情。

美國物價嚇壞人

侯賽蕾花錢太省成異類

2019 年侯昌明夫婦送侯賽蕾去美國加州念書，還特別全家人一起到加州 3 個禮拜，陪伴她適應當地生活。侯賽蕾在用錢上本來就很節省，在台灣已與同學不太一樣，在加州更是變成異類。

「會去加州念書的華人大多是中國人，他們花錢都很誇張。」侯賽蕾說，有一次大家一起去逛 mall（購物中心），路過一家 Coach，美國學生不敢進去，結果中國學生進去不到 5 分鐘就買了一堆，還一直聳恿侯賽蕾也買幾個包，但都被她婉拒了。

在加州的生活，除了飲食、語言的不適應，花錢的態度也不一樣，侯賽蕾說，剛去加州時，朋友約她去做指甲，要價台幣 5,000 元，讓她瞠目結舌，即便她很愛美，還是花不下手，最後自己跑去買甲片，幾百元搞定。

「最扯的一次，是爸爸的朋友帶我去染剪護髮，結帳時才發現要 600 美元（折合台幣約 1.8 萬元），當天我就超級自責。」侯賽蕾說，當晚她頻頻跟侯昌明道歉，不料，侯昌明一點也不生氣，還安慰女兒，就當作是慰勞自己，不要放在心上。

有些孩子一到國外就猶如脫韁野馬，但事實證明，侯賽蕾的用錢觀念已經根深蒂固。侯昌明說，其實他有給侯賽蕾提款卡，裡面每個月至少都放了超過 500 美元（即超過台幣 1.5 萬元），「我們每天視訊，她都會主動告知做了什麼消費，我發現項目金額都有吻合，就更放心她對於金錢的使用。」

父親是被動收入達人

女兒卻抗拒學投資

侯昌明在圈內出了名的會理財，因此，即使 3 年前他手上節目全部驟停，也不至於影響生活。他也想教女兒被動收入的重要，怎料侯賽蕾卻很抗拒。「我知道投資理財的重要性，但要我把錢拿出去，我就是會怕。」聽完侯賽蕾這麼說，侯昌明立刻大笑道：「這一點完全跟雅蘭一模一樣，只肯把錢放銀行定存，直到有一次我讓雅蘭用股票半年賺 10%，她才相信投資真的會獲利。」

侯昌明用兩個孩子的名字定期定額一檔基金，停利點設在 15%，到了就贖回獲利的部分並繼續扣款，「由於我們出國都是夫妻坐商務艙，孩子坐經濟艙，但如果投資有賺錢，我就會幫他們升等到豪華經濟艙，透過這樣的方式讓他們知道投資的好處。」侯昌明說，其實就連他們一家陪女兒去加州時所坐的商務艙，也是用信用卡累積哩程數換來的，這種例子多了，漸漸就能讓孩子對投資理財有安全感，且願意去嘗試。

侯昌明看好侯賽蕾有當老闆的特質，「她花錢冷靜、錙銖必較，又對美妝有熱情，也許未來有機會創立美妝品牌。但我要求她必須要去學行銷設計，才能兼顧藝術與銷售。」

雖然侯昌明在圈內曾以「小氣」著稱，但他對家人的必要花費卻絲毫不手軟，不僅在台北內湖買了 88 坪的上億豪宅，還在台中砸了 6,000 多萬元買了 2 戶新房，房貸、學費再加上生活費等，每個月的支出保守估計就要 60 萬元。

「我都跟孩子說，未來我想留給你們的不是這些東西，而是觀念，觀念對了，我們做父母的才不用擔心一輩子。」侯昌明父愛滿滿地看著女兒侯賽蕾說：「理財的路，重要的不是賺錢，而是懂不懂得花錢，花錢其實是一門高深的功夫。」

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 5 月號第 164 期