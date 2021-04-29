【永豐期貨】連假前夕震盪加劇 台股創高後賣壓湧現

期貨走勢

台指期週四上漲 36 點至 17569 點。價差方面，台指期轉為正價差 2.34 點，電子期轉為正價差 1.88 點，金融期逆價差擴至 - 4.45 點。現貨部分，三大法人賣超 79.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1724 口至 - 10437 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 1333 口至 - 32008 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2742 口至 - 14358 口。

週三聯準會福市場預期維持利率政策按兵不動，並持續淡化通膨風險，但表示確實在股市和其他地方看到一些泡沫，此外拜登推出 1.8 兆美元的美國家庭計畫，美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.48%，標普 500 下跌 0.08%，那斯達克下跌 0.28%，費半指數下跌 1.46%。台股今天早盤一度衝上 17709.23 點續寫歷史新高，但隨後賣壓出籠，連假前市場觀望氣氛轉濃，大盤一度回測平盤，高低震盪逾 150 點，加權指數終場小跌收 17566.66 點，週線連六紅。權值股來看，聯發科法說報喜，開盤即跳空漲停，創歷史新高，也帶動 IC 設計族群同步上攻，台積電則開高走低，紅翻黑下跌 0.33%，收 600 元，今天為連假前夕，但拜登加稅的議題及聯準會利率決議結果出爐，使短期不確定因素消失，未來台股在基本面的支持下仍有機會再度攻高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.77 降至 1.63。VIX 指數下跌 1.22 至 18.76。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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