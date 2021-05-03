【安聯投信】財報表現激勵 美股續居全球股市吸金冠軍

科技財報亮眼，聯準會續放鴿；雖有疫情雜音干擾，全球股市仍多走揚。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除新興歐非中東地區股市微幅流出 0.12 億美元外，全球其他地區股市皆呈資金淨流入狀態，其中美股淨流入資金來到約 56.3 億美元之譜，續居全球股市吸金冠軍。

安聯投信表示，美股超級財報周起跑，部分重量級科技企業表現亮眼，加上聯準會最新會議維持當前低利與購債規模，市場得到激勵情緒樂觀，雖因部分地區仍有疫情起伏干擾帶來波動，但美股整體仍表現正向，包括標普及以科技為主的那斯達克指數於 4 月單月漲幅均逾 5%，其中標普於過去一周中再次寫下新高紀錄。從經濟面觀察，美國公布最新第一季 GDP 數據，年增率來到約 6.4% 的幅度，高於前值及市場預期，顯示經濟持續穩定復甦，有利於風險資產後市表現。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，美國總統拜登上任後持續推出新政，其中市場對企業及富人加稅的方案有所擔憂並出現波動。不過仔細分期加稅方案，可發現其對富人加稅有望使中低階及相對受惠；而對企業加稅雖會主要影響如科技、生技等產業，但因相關產業企業多為獲利能力較強者，加上短線上雖可能影響股市漲幅，但不會改變長期趨勢，且搭配其他如美國救援法案、家庭支出等振興措施提振，對金融市場衝擊相對可控。

展望 2021 年股市，謝佳伶指出，隨著經濟重啟，企業展望仍有向上調整空間，截至近期止，美股科技企業已公布的第一季財報多亮眼，部分指標企業甚至繳出創高表現。在政策方面，聯準會近期持續對市場信心喊話，4 月最新會議仍決策維持當前低利與購債規模，流動性短期內仍將充足，加上財政政策利多可期，皆有望對美股等風險性資產後市帶來支撐。

在風險與觀察指標上，謝佳伶表示，疫情仍偶有起伏，但對市場影響可望逐漸降低；美債殖利率上彈已成趨勢，主要應留意升速及幅度；此外隨著進入去年同期基期較低的第二季，通膨數據短期內應會明顯上揚，接下來應須留意是否持續長期高於聯準會預期，進而影響聯準會相關決策。

在台股方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，近期盤面類股表現大致延續 4 月以來的走勢，傳產由運輸類股表現明顯強勁，原物料族群中以鋼鐵及有色金屬表現突出；電子股方面則是近期公布第一季財報亮眼的個股多有表現。整體來看，隨著指數屢次創高，投資人也持續積極的尋找投資機會，使資金在類股中快速流動，各板塊輪流有所表現。

在題材上，鍾安綾表示，電子業可留意第一季財報表現是否優於預期，非電族群方面則應首重產品價格的走勢。整體來看，在景氣回升、碳排放限縮產能擴張、地緣政治影響原料採購價格等因素影響下，近期內非電子的表現有望優於電子業，但拉長時間來看，隨著經濟持續復甦，各類股都有表現機會，故建議可把握現階段籌碼整理及技術面修正的階段，伺機布局符合長線趨勢發展的產業，參與長期成長契機。

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