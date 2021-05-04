外資近5日買超個股
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1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、欣興 (3037-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、國泰台灣5G+ (00881-TW)、中信金 (2891-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、欣興 (3037-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、國泰金 (2882-TW)、燁輝 (2023-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、欣興 (3037-TW)、燁輝 (2023-TW)、中鋼 (2002-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、長榮 (2603-TW)、中鋼 (2002-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、富邦金 (2881-TW)
5. 外資當日 (03) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中石化 (1314-TW)、長榮 (2603-TW)、南紡 (1440-TW)、富邦金 (2881-TW)