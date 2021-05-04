關注焦點：

周二：澳洲議息 (12：30)]

美國 3 月貿易數據 (20：30)

美國 3 月耐用品訂單 (22：00)

周四：英國議息 (19：00)

周五：美國 4 月非農數據 (20：30)

今日重要經濟數據：

16：30 英國央行 3 月消費者信貸 ‧ 預測減少 5 億 ‧ 前值減少 12.46 億

16：30 英國 3 月抵押貸款發放金額 ‧ 預測增加 58 億 ‧ 前值增加 62 億

16：30 英國 3 月抵押貸款批準件數 ‧ 預測 9.23 萬 ‧ 前值 8.77 萬

16：30 英國 3 月 M4 貨供額 ‧ 前值 + 0.8%

16：30 英國 4 月 Markit/CIPS 製造業 PMI 終值 ‧ 預測 60.7‧ 前值 60.7

20：30 美國 3 月國際貿易收支 ‧ 預測逆差 745 億 ‧ 前值逆差 711 億

20：30 加拿大 3 月貿易收支 ‧ 預測順差 7 億 ‧ 前值順差 10.4 億

22：00 美國 3 月工廠訂單月率 ‧ 預測 + 1.3%‧ 前值 - 0.8%

22：00 美國 3 月扣除運輸的工廠訂單月率 ‧ 前值 - 0.6%

22：00 美國 3 月耐用品訂單月率修正值 ‧ 前值 + 0.5%

22：00 美國 3 月扣除國防的耐用品訂單月率修正值 ‧ 前值 + 0.5%

22：00 美國 3 月扣除運輸的耐用品訂單月率修正值 ‧ 前值 + 1.6%

22：00 美國 3 月扣除飛機的非國防資本品訂單月率修正值 ‧ 前值 + 0.9%

XAU 倫敦黃金 - 金價續在千八受阻，回跌壓力越呈明顯

美元承壓走低，美元指數 4 月下跌 2.1%，為去年 12 月以來的最大月度跌幅。美元指數上周四一度觸及九周低位至 90.42，美國聯邦儲備理事會 (FED) 重申將在更長時間內維持超低利率的立場，主席鮑威爾承認美國經濟增長，但表示沒有足夠證據表明經濟復甦取得進一步實質性進展來支持政策調整。不過，美元之後呈現回升，周五反彈幅度更見明顯，美國公佈樂觀的個人所得、支出和中西部地區製造業數據，而市場人士也對美元空頭頭寸獲利了結。而將於本周公佈的包括 4 月非農就業崗位，以及關鍵製造業和服務業指數等美國數據，或有助強化美國從疫情中強勁復甦的預期。

倫敦黃金於 4 月上漲 3.7%，終止了此前連續三個月的下跌走勢。月內高位觸及 1797 美元，但是經過多日上探，包括在上周曾一度上試，亦始終未能突破 1800 美元關口以及 100 天平均線，更在上周末前開始出現回跌，而圖表見 RSI 及隨機指數已呈下行，可望金價正醞釀調整壓力。較近支持預估在 25 天平均線 1752 美元。另外，以最近一輪的累計升幅計算，38.2% 的回調幅度亦是 1752，並且接近上周四的低位；若果擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 1738 及 1723 美元。關鍵支撐將指向 1700 美元關口。至於向上阻力預估在 1785 及 1800 美元，進一步看至 1815 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

4 月 19 日–1,021.70 噸

4 月 20 日–1,021.70 噸

4 月 21 日–1,021.70 噸

4 月 22 日–1,021.70 噸

4 月 23 日–1,021.70 噸

4 月 26 日–1,021.70 噸

4 月 27 日–1,021.70 噸

4 月 28 日–1,021.70 噸

4 月 29 日–1,017.04 噸

4 月 30 日–1,017.04 噸

5 月 3 日–1,018.20 噸

5 月 3 日上午定盤價：英國假期

5 月 3 日下午定盤價：英國假期

倫敦黃金 5 月 4 日

預測早段波幅：1775 – 1798

阻力位：1808 – 1819 – 1835

支持位：1765 – 1754 – 1738

XAG 倫敦白銀 - 銀價窄幅爭持下行

倫敦白銀在 4 月錄得約 6.2% 漲幅，銀價在 4 月 21 日觸及高位 26.67 美元，但之後已未能再作進一步上行，並開始演變成窄幅橫盤格局，至上周大致在 200 天平均線獲見支撐，目前 200 天線處於 25.56 美元，需慎防本周若跌破此區支撐，或見銀價將出現較顯著調整，同時，圖表亦可見到 RSI 及隨機指數自超買區域已出現明確回落，亦示意著銀價短線仍有下行壓力。若以過去一個月銀價的累計升幅計算，38.2% 及 50% 的回吐水準為 25.56 及 25.21 美元，61.8% 將為 24.87 美元。至於上方阻力預估在 26.50 及 26.90 美元，下一級參考 27.63 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

4 月 19 日–17,793.52 噸

4 月 20 日–17,828.15 噸

4 月 21 日–17,715.59 噸

4 月 22 日–17,715.59 噸

4 月 23 日–17,724.24 噸

4 月 26 日–17,688.17 噸

4 月 27 日–17,688.17 噸

4 月 28 日–17,650.65 噸

4 月 29 日–17,650.65 噸

4 月 30 日–17,650.65 噸

5 月 3 日–17,650.65 噸

倫敦白銀 5 月 4 日

預測早段波幅：26.60 – 27.00

阻力位：27.45 – 27.80 – 28.40

支持位：26.25 – 25.65 – 25.40

EUR 歐元 - 歐元失守趨向線支撐，短線料重陷跌勢

美元在五月開局窄幅持穩，日本、中國和英國正值公眾假期，市場交投清淡，抑制了波動幅度；此外，市場亦在等待多家央行召開政策會議及周五公佈的美國就業數據，從中尋找有關全球通脹前景和決策層回應的線索。周一歐洲公佈的採購經理人指數 (PMI) 數據大致理想，調查顯示，歐元區 4 月製造業活動增速創下紀錄新高，受需求激增的帶動，這也驅動聘雇活動升溫。IHS Markit 公布，歐元區 4 月採購經理人指數 (PMI) 從前月的 62.5 升至 62.9，雖然略低於初值的 63.3，但創下 1997 年 6 月展開調查以來的新高；德國 4 月製造業 PMI 終值為 66.2，仍接近 3 月創下的紀錄高位 66.6。另外，德國 3 月零售銷售較上年同期的增幅創下新冠疫情以來新高，德國 3 月實質零售銷售較去年同期跳增 11.0%。

歐元兌美元在 4 月份的升勢形成一道上升趨向線，而在上周五已出現明顯失守，並引延跌幅至 1.20 關口附近，配合圖表亦見 RSI 及隨機指數已告大幅走低，可望見歐元兌美元本周仍傾向繼續弱勢下行。以 3 月 31 日低位 1.1702 起始的累計漲幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.1960，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.1910 及 1.1860 水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1810 的 250 天平均線以至 3 月低位 1.1702。至於上方阻力料為 1.2150，進一步參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平。

預估波幅：

阻力 1.2150 – 1.2246 – 1.2350

支持 1.1960 - 1.1910 - 1.1860 – 1.1780

JPY 日圓 - 美元再衝擊 110 關口

美元兌日圓走勢，已見匯價持續上漲一個多星期，並接近 110 的心理關口，此前於四月中旬匯價正是無法扳回此關口而引伸其後的挫跌；另外，圖表亦見 RSI 及隨機指數已於超買區域橫盤多時，積聚著技術調整壓力。支持關鍵先留意上升趨向線 109 水準，進一步支撐看至 107.50 以至 100 天平均線 106.40，下一級參考 2 月低位 104.40。向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 111.00 – 112.21

支持 109.00 – 107.50 –106.40

GBP 英鎊 - 英鎊再探 1.40 關口，政治風險因素料限制升幅

技術圖表可見，繼上周初後，RSI 及隨機指數又再自超買區域回落，估計今次的調整壓力更為猛烈。當前將繼續視 100 天平均線為重要支持，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於 1.3755。另外，若果以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於阻力則繼續留意 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3755 - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元低位盤整

美元兌瑞郎周四觸及約兩個月低位至 0.9080 下方，暫見在 200 天平均線以至 0.90 水準獲得支撐，而技術圖表亦見 RSI 及隨機指數已橫盤於超賣區域多時，故美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意 0.92 水準，近兩周時間匯價屢試此區亦未為突破，故倘若後市匯價可作出突破，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2% 的回升目標看至 0.9230，擴展至 50% 及 61.8% 的目標則為 0.9275 及 0.9320 水準。關鍵阻力預估在 0.95 關口。至於下方較大支撐預估為 0.8870 水平。

預估波幅：

阻力 0.9160 – 0.9255 – 0.9295 – 0.9340 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9055 – 0.8870

AUD 澳元 - 澳元呈回調

澳元兌美元走勢，周二已見稍呈回調，抹去上日的部分升幅；多頭在美聯儲會議前削減倉位。澳洲周三將公佈第一季消費者物價指數 (CPI)，數據料顯示通脹仍低於澳洲央行 2-3% 的目標。周一澳元受到鐵礦石價格接近紀錄高位的支撐，但在上周觸及的 0.7816 水準下方面臨阻力；圖表見兩個高位對應 RSI 及隨機指數正呈技術背馳，澳元兌美元當前很大機會正要面臨調整壓力。目前向下關鍵將是 25 天平均線 0.7670，估計澳元失守此區支撐，將見延伸較顯著沽壓，較大支持位回看 0.7580 及 0.75 水準。至於向上阻力預估在 0.7850 及 0.80 的心理關口，下一級參考 2018 高位 0.8136。

預估波幅：

阻力 0.7850 - 0.8000* - 0.8136

支持 0.7670 – 0.7580 – 0.7500

NZD 紐元 - 紐元追隨澳元承壓

紐元兌美元自 3 月下旬以來持續走升，但至今已回落至 0.72 水準下方；而技術圖亦見 RSI 及隨機指數尚居於超買區域，或見紐元尚存有回調壓力。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6820 水準。阻力位參考三月高位 0.7268，進一步看至 0.7390 以至 2017 年 7 月高位 0.7557。

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820

CAD 加元 - 油價回挫打壓加元走勢

油價自高位回落暫緩了加元近日的強勢，上周五油價從六周高位回落，投資者拋售頭寸，因此前公布的日本原油進口數據疲軟，以及擔憂世界第三大石油消費國印度感染人數飆升會打壓燃料需求。美國原油創下逾三周來最大單日跌幅。

美元兌加元方面，雖然匯偎未見有大幅反彈，但近三個交易日窄幅徘徊於 1.2260 水平之上，至於圖表亦可見 RSI 及隨機指數已陷於超賣區域接近兩周時間，故在匯價短期若一再守住此水準，可展望美元兌加元將重新走穩。向上阻力先會回看 10 天平均線 1.2390 及 1.25 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2640 水平。而下方支撐一方面亦要留意 2018 年低位 1.2246，關鍵支撐將會指向 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1685。

預估波幅：

阻力 1.2390 - 1.2500 - 1.2640

支持 1.2260* – 1.2246 – 1.2000 – 1.1685

CL 紐約期油 - 油價挫跌，印度需求擔憂和日本進口大降

圖表所見，油價在近期未能明確穿越 65 美元後出現顯著回落，並帶動 RSI 隨機指數亦明顯下滑，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 25 天平均線 61.60，亦即近幾日的支撐水準，較大支撐看至 60 美元關口，下一級參考 3 月低位 57.25 美元。阻力料為 66.40 及 68 美元。

預估波幅：

阻力 65.00* – 66.40 – 68.00

支持 61.60 – 60.00 – 57.25

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)