【富蘭克林】富蘭克林高科技基金 理柏基金獎六連霸

理柏台灣基金獎揭曉，註冊地在美國且成立超過 53 年的富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）獲得「美國股票型」五年期及十年期兩項大獎，同時也創下六年來持續稱霸該類別獎項肯定的紀錄，該基金在台累積獲獎數共 24 座，為美股基金得獎常勝軍（註 1）。

此外，富蘭克林本月正式擔任美盛全球系列基金總代理人，旗下的美盛西方資產美國高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）也獲理柏台灣基金獎「美元高收益債券」三年期及五年期的雙料大獎。富蘭克林及總代理之基金不只連續 22 年奪金不中斷，至今摘金累積 265 座（註 1），得獎類型涵蓋個別基金表現、經理團隊操盤成效以及完整投資人服務等多元面向，證明富蘭克林不只是美國股債專家，更是協助投資人與富同行的全方位基金專家。

富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）在理柏台灣基金獎連六年奪金，是知名的資深美股基金，成立至今 53 年，在境外美股基金中資深程度僅次於擁有 73 年歷史的富蘭克林成長基金（本基金之配息來源可能為本金），從高達 239 億美元的基金規模也不難看出全球投資人對它的喜愛及信賴程度。同時該基金也是國內少見的美國註冊基金，經理費用率僅 0.46%，遠低於註冊地在盧森堡平均費用率 1.6% 的基金，有利於長期投資規劃（註 2）。

目前國內僅有 11 檔註冊地在美國的基金，為國內獨有，具備「基金歷史悠久」、「資產規模大」與「費用率低」三大特質，有六檔深度發掘美股多面向題材、五檔廣泛佈局全球，可供各類風險屬性與產業偏好的投資人長期持有、累積財富。

富蘭克林坦伯頓基金集團資產管理經驗超過 70 年，精通美股同時也是全球化投資的先驅，操盤團隊與基金屢獲各大基金獎項肯定，為鼓勵投資人把握理財黃金時間，以及深入認識美國註冊基金的優勢，即時起至 6/30 止，開通「國民 e 帳戶」即享有三筆定期定額 0 手續費及紅利 3000 點等多重優惠，e 起與富同行 https://event.franklin.com.tw/US-Guides/index.html

理柏台灣基金獎 富蘭克林投顧總代理得獎基金績效（%）

基金名稱 / 績效 % 一年 二年 三年 五年 十年 波動風險 富蘭克林高科技基金 *(本基金之配息來源可能為本金) 58.45 77.43 115.21 245.11 441.01 20.84 美盛西方資產美國高收益債券基金 **（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 20.32 14.63 21.97 40.78 61.92 9.97

資料來源：理柏資訊，* 以美元 A 股為準，** 以 A 類股美元配息型（M）股份為準。報酬率皆為原幣計價至 2021/4/30，波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。

註 1：自 2000 年起至 2021/5/4 止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金 22 年來共獲 265 座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

註 2：富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）成立日為 1968/1/1，理柏資訊統計，截至 2021/2 月底止，本基金規模為 238.9 億美元。經理費資料來源為富蘭克林坦伯頓集團（2020/12/31），美國註冊基金之經理費用年率資料來源為該基金之最近期公開說明書或年度財報（經理費用依資產規模大小適用不同之年率，各基金按基金的平均每日淨資產價值之適用年率標準，每日計算並按月支付經理公司，年率標準請參閱各基金年度財報中文簡譯本之財務報告附註）。盧森堡註冊基金之平均經理費率為彭博資訊之最新時點資料（%），更新至 2021/4/13。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書