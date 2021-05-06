文．洪寶山

理財周刊發行人 - 洪寶山

COVID-19 疫情肆虐全球已滿一年，過去的一年台灣本土確診人數低到令西方國家覺得不可思議，彭博社用「不可思議」來形容台灣今年第一季 GDP 高達 8.16% 的優異成績，這是台灣 2010 年六月創下 12.02% 之後的最佳經濟成長率。

台灣出口可望連十個月正成長

受惠於美中貿易戰至今仍未減緊張局勢，台灣的出口有機會連續十個月正成長，基於全球海空業物流運力吃緊，國際市場上呈現既缺工、又缺料的情形，廠商深怕搶不到貨的預期心理之下，從以往 just in time 及時庫存管理模式，轉變為建立 safety stock 安全庫存管理模式，讓台灣廠商訂單大爆發。

例如市場關注的晶圓代工訂單，已經排到明年，疫情下的遠距辦公教學需求仍強，筆電大廠華碩、宏碁排到第三季，第一季按美元計價商品出口年增率達 24.58%，統計處表示不論進口、出口表現，都創下近十年來最大增幅。

統計處表示，這樣的貿易榮景，過去曾出現在金融海嘯之後的復甦期，去年雖然全球受到疫情衝擊，但台灣防疫得當，因此貿易表現上相對優勢。

疫情控制得宜 內需消費熱絡

雖然出國旅遊不方便，但消費力留在台灣也挹注了內需消費，主計總處表示第一季留在台灣消費人口增加，加上景氣回升與股市創高的財富效果，使得汽車、精品、手機等高價產品買氣熱絡，宅經濟熱度也持續，推升零售、餐飲營業額，主計總處概估第一季民間消費成長率為 2.08%，較預測數增加 0.02%，終結連續四季負成長。

疫情凸顯了台灣人民的高素質涵養優勢，三月媽祖遶境民眾全程戴口罩，職棒照樣天天幾千人到場看比賽，雖然近期華航機師染疫導致本土確診案例再起，但相信以台灣人民的自愛自覺，定能再次成功圍堵新冠病毒，保持內需消費活力。今年第一季經濟強勁成長，有望推升全年經濟成長率預測值到 5% 左右。

景氣連續紅燈 半導體產業超旺

台灣經濟成長率的好表現，也反映在景氣對策燈號連續二個月紅燈，從去年二月疫情爆發開始，景氣對策燈號在 19-21 附近的黃藍燈徘徊五至六個月，隨後在華為搶在九月的美國禁令之前，大量下單給台積電，讓半導體景氣從去年第二季一路開綠燈，旺到看不到烏雲，終於在今年的二月景氣對策分數達四十分，創三十二年新高。

主計總處表示去年第一季為半導體廠商裝機高峰，原本預期在去年高成長之下，今年首季很難超越，沒想到不論是資本設備進口、國內投資財生產都大幅成長，而且不只半導體，記憶體、封測、電源器等科技廠全面性投資提升，由此可見台灣的半導體群聚實力，佔據全球科技業供應鏈重要的關鍵位置，難以替代。

中共會發動戰爭搶台積電？

不過，凡事一體兩面，有好就有壞，原本被媒體封為護國神山的台積電，在先進製程獨占鰲頭，持續擴產的情況下，預估明年市佔率達六成，成為美中地緣政治角力的必爭之地，未來的戰爭不再是關於爭奪石油，而是關於掌控半導體技術，而身為全球半導體產業霸主的台積電就在中國的家門口，不排除中國為了突破美國半導體卡脖子的困境，以奪下台積電為目的，發動武統台灣的可能性。

就這麼巧，媒體揭露這觀點後，五月三日的加權指數下跌 1.96%，台積電收跌十二元，可以說正式確認季線壓力，拖累電子類股指數下跌 2.8%，超過四十家電子股跌停板，面對十三個月的時間變盤壓力，加權指數恐怕重演「景氣對策燈號連續亮紅燈」的變盤魔咒。

台股壓回 當沖降稅延長留伏筆

過去一年，台灣經濟的優異成果來自於第一時間阻絕新冠病毒於境外，景氣領先，同時指標持續上揚，統計領先指標已連十一個月成長，累計增幅 9.15%，同時指標則連十個月成長，累計增幅達 9.18%，景氣對策燈號連續二個月亮紅燈，反映台灣景氣熱絡，特別是股市的當沖日成交量達 75%，股市的財富效應也貢獻了經濟成長不少功勞。

但如今立法院正在討論當沖降稅的年底退場是否應該延續，目前金管會是贊成再延長五年，但立委有雜音，根據過去經驗，為了達成政策過關的最終目的，會捨棄短期的股市榮景的利益，以換取立委的支持，適逢科技業進入「五窮、六絕」傳統淡季，讓股市量縮整理一陣子，也符合休息是為了走更長遠的路的長多目的。

幣圈一天，人間十年，是詐騙？還是賭博？

不想成為數位資產時代的貧民，讓股怪教授謝晨彥手把手帶你真正了解加密貨幣的前世與今生！https://lihi1.com/499re

來源：《理財周刊》1080 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》