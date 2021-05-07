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外資近5日買超個股

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台股台股盤後表格

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中鋼 (2002-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、國泰金 (2882-TW)、期元大S&P石油 (00642U-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰金 (2882-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、中信金 (2891-TW)、中鋼 (2002-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰金 (2882-TW)、中鋼 (2002-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、中信金 (2891-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
國泰金 (2882-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信金 (2891-TW)

5. 外資當日 (06) 買超的股票
中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、群創 (3481-TW)、台塑 (1301-TW)、友達 (2409-TW)
 

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台塑1301中鋼2002友達2409國泰金2882永豐金2890中信金2891群創3481

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