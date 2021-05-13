【中信投信】中信關鍵半導體ETF盛大募集 護國群山獲利展望晴朗

近期台、美股市震盪加劇，但檢視過去五個交易日半導體卻是台股中相對抗跌的產業。中信投信表示，半導體近月股價相對弱勢，加上半導體產業超級循環已經展開，矽金浪潮崛起趨勢明確，使股價相對有撐。為把握半導體於台股掀起的造山運動，中信投信推出中信關鍵半導體 ETF，為全台首檔聚焦台灣半導體產業的基金，即日起至 14 日盛大募集中。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，首先，過去一個月市場通膨疑慮加深，導致保守資金湧向金融傳產股等高息股，使半導體股價相對弱勢，尤其經過 12 日的劇烈修正，台灣半導體產業的本益比已經從高點滑落至 20 倍，來到近半年新低。另一方面，根據目前半導體業者公布的第一季財報，多數公司獲利都創下同期歷史新高，不少半導體廠的訂單能見度更已達 2023 年，甚至為滿足市場需求，多家半導體廠商不斷上修今年資本支出，顯見前景樂觀；更長期的看，科技部預估截至 2030 年台灣半導體產值仍有 59% 成長空間！

張圭慧解釋，台股這波震盪主要來自島內疫情升溫，目前全球新增病例數依舊高達單日 80 萬例，但疫情正是半導體產業當初起飛的關鍵觸媒，無論遠端辦公、醫療、教育，有線無線通訊設備都少不了半導體；根據 WSTS 預估，去年全球半導體市場年成長 6.8%，今年隨汽車產業需求復甦明確，加上全球政府大力推行 5G，AI 產業急速發展，今年市場預計再度成長 10.9%，台灣作為全球晶片的主要提供者，護國群山們的前景展望仍相對晴朗。

中信關鍵半導體 ETF 主要追蹤 ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數，成分股納含半導體上中下游產業，上游 IC 設計佔約 45%，中遊晶圓代工為 38.3%，下游封裝測試為 9.6%，材料及設備等則佔 7.1%。指數並將 ESG 納入篩選流程，以晨星旗下 Sustainlytics 作為 ESG 評分依據。台灣半導體產業類股若區分成 ESG 嚴重風險及中低風險兩種類別，中低風險族群表現優於風險嚴重的，而且時間若拉長至 3 年，報酬率的差異越顯著；中低風險族群近 3 年報酬率高達 261.4%，嚴重風險族群則為 142%。

總結而言，目前半導體族群本益比下修至近半年新低，獲利卻仍有上修空間，投資價值已然浮現。短期台股可能維持高檔震盪，尤其當沖交易盛行，加劇個股波動，建議投資人可配置 ETF，降低投組波動。

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本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

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本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

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