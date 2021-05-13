亞果遊艇 霸者地位不容動搖

看準海洋休閒商機，亞果遊艇近年相繼拿下台南安平、澎湖青灣等重點碼頭經營權，營運將可望展現「先蹲後跳」的高成長姿態。

【文／吳旻蓁】

突如其來的疫情使民眾轉向國內旅遊，不只觀光景點人潮絡繹不絕，更衍生偽出國效應，在國旅盛行的景況之下，海上另一個旅遊觀光產業正異軍突起，那就是遊艇遊憩產業。

說到遊艇遊憩，則不能不提到當中的佼佼者─亞果遊艇。成立於二○一四年的亞果，營運自一九年轉虧為盈後，去年更不受疫情阻礙，呈現爆發成長的態勢，全年營收達二．七億元，較一九年大增約八成，且毛利率、營益率都大幅拉升至七○％與二○％之上，究竟是什麼競爭優勢使亞果繳出如此亮眼的營運表現？

其實，台灣遊艇工業發展已有一甲子的歷史，論產值、論市占都是亞洲第一的遊艇製造大國，更有「遊艇王國」的美名，加上台灣四面環海，擁有得天獨厚的親海優勢，然而相較國外遊艇遊憩的蓬勃發展，台灣可說是仍在起步期。

多角化經營奠定成長關鍵

綜觀目前全球國際遊艇會約有四七○個，不論是遊艇碼頭、會所、俱樂部，抑或餐廳、飯店甚至地產的開發都相當可觀，而台灣過去因兩岸關係實施海禁，只有漁民可以出海，直至二○一二年政府修改《船舶法》的遊艇專章後，台灣的遊艇產業才正式開始萌芽。

看見遊艇產業的龐大商機，以及憑藉對海洋的喜愛，董事長侯佑霖因而成立亞果，希望傳遞海洋休閒文化的美好予台灣大眾，然而這條航道上卻並非一帆風順。「因為台灣人對遊艇的陌生，加上碼頭有限，多以漁港為主，並沒有遊艇碼頭，就會面臨像買車卻沒有停車位一樣的窘境。」總經理張慶祥說明，純粹做碼頭是不會賺錢的，因台灣碼頭先天條件不好，漁港若要改建成遊艇港需要大舉投資，一旦砸錢下去，攤提折舊的時間就一定要夠長才能獲利。

所以亞果早早以多角化經營為策略，發展出遊艇會（俱樂部）、碼頭開發與經營、度假村和物業管理、遊艇租售代管維修，以及遊艇和帆船教學等業務以擴大效益。而一七年啟動的「亞果安平遊艇城」國際級遊艇碼頭開發案，就是一大里程碑，以打造台版邁阿密為目標，不只要建造一九○個泊位的碼頭、水岸 Villa，更攜手全球知名飯店業者新加坡悅榕集團（Banyan Tree）興建全國最大的國際級濱海度假飯店，這個飯店甚至是悅榕集團四八家聯營飯店中唯一一個具有遊艇港的飯店，極具指標性意義，也是目前公司營運發展的重中之重。

「亞果遊艇城替台南帶來了全新的觀光亮點，不僅是它的特殊風格，還可以一路玩到澎湖、小琉球等島嶼。」看好台南正搖身一遍成為台灣新的科技城，包含半導體、雲端科技、車電、綠能等許多高科技公司都遷往台南，未來有望帶進十幾萬人口移居台南，也將增加休閒娛樂的需求，而且從科技城到遊艇城僅需短短三○分鐘車程，成為墾丁外的新一大選擇。

看好商機插旗台南、澎湖

從台南出發，可直接航至澎湖及南方四島進行一場慢活的跳島之旅，為了提供更完善的旅程，澎湖也是亞果另一大重點開發地。繼安平後，一八年亞果再下一城，取得澎湖青灣五○年的ＢＯＴ開發營運權，承接浮潛中心、大山國際藝術村及青灣仙人掌公園整建及營運。

「我們把它譽為台灣的新克里特島。」張慶祥解釋，澎湖青灣位於澎湖西南隅，島內富有玄武岩地質景觀與深厚的歷史底蘊，也因四面環海，整個地理位置和型態非常像希臘的克里特島，又在因緣際會下發現許多建築師對青灣的海居別墅設計充滿想像，當中更不乏亞果自身的會員，因此亞果也以克里特島為願景意象，廣邀亞太菁英建築師前來打造二○棟具異國風味的青灣 Villa。除了居住外，也將引進包括飛行傘、沙灘車、飛靶等新的娛樂項目，未來澎湖不只有耳熟能詳的花火節，更是一個兼具文學、美學與休閒娛樂的島嶼。

張慶祥表示，不同於國外遊艇會普遍純粹賣給會員娛樂場所和場域，以單點運營為主的模式，「亞果獨步全球，全國據點都可以出船，提供網絡式的出船與度假服務。」並積極導入觀光飯店、Villa 住宿，串聯全台據點擴大遊艇會規模，同時也整合遊艇產業鏈，帶動碼頭建造、船舶維修、飯店建造等其他經濟產業，致力成為台灣遊艇休閒產業的第一品牌。

「取得台南這個最適合發展遊艇碼頭的港灣後，可以說已奠定了亞果是霸者的基礎。」張慶祥自豪地說。確實，一四年成立的亞果，一步一腳印之下，短短六年已陸續插旗高雄、台南、澎湖、台北等地，如今不僅是台灣遊艇遊憩的產業龍頭，也是國內唯一符合國際條件的遊艇會；今年公司順利與新加坡遊艇會簽約，將來也將陸續積極與其他海外遊艇會簽約。

隨著遊艇聚落逐漸成形及服務內容日益豐富，為廣泛服務各式人群，亞果特地發行具備不同功能的會員卡，包括首席會員、海洋運動會員、Villa 會員等，帶動近兩年會員人數翻倍成長至七八○人左右，可望同步推動今年營運繼續維持高雙位數增長的好表現。不僅如此，亞果也正計畫拓展國際市場，以及衝刺下一階段的會員經濟與數位經濟等新業務。而伴隨亮眼的營運成績，公司今年也積極衝刺上市櫃，預計下半年有望送件主管機關。

展望台灣遊艇產業，張慶祥認為可望像電動車發展進程一樣，「先蹲後跳」，而這也是對亞果營運的期待，預期待所有建設陸續於二○二四年完工後，整個營運動能也可望展現「先蹲後跳」的高成長姿態。

來源：《先探投資週刊》2143 期

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