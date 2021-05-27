〈鉅亨幣圈理財〉幣安交易所的KYC身份驗證教學

科技時代發展快速，使得我們的個資越來越容易存在著風險，好在使用幣安等虛擬貨幣交易所服務，可以藉由多重驗證來確保帳戶安全，比方手機簡訊動態驗證，又或者是 Google 推出的 Google Authenticator 服務。

此外，藉由身份驗證還能提升提領額度（轉帳出金），您可以透過幣安雙重驗證與上傳身份證件來完成這些安全設定。本篇文章將為您說明如何在幣安交易所進行身份驗證 KYC。

以下為各種驗證方式的權益和優缺點說明

手機驗證 谷歌驗證 身份驗證 如何驗證 透過接受手機簡訊即可完成驗證 需使用 Gmail 帳號，下載 Google Authenticator App，完成驗證 從幣安帳戶後台進入身份驗證，並且上傳證件照與人臉辨識 權益說明 每 24 小時最高提領額度為 2BTC 每 24 小時最高提領額度為 2BTC • 數字貨幣提現額度增加至 100BTC • 提升特定法幣渠道的入金額度 驗證優點 方便易用

不需要額外申請 加密級別高

只要有網路即操作 無驗證缺點 需有手機收訊

無 Google 加密 需要額外安裝 APP

如更換或遺失裝置，需要重新提出驗證申請 使用教學 點擊前往 點擊前往 本篇文章教學

若您還沒有註冊幣安帳戶，可透過鉅亨專屬開戶連結進行註冊

--------- 身份驗證教學開始 ----------

第一步 首先先使用電腦網頁，登入幣安交易所，並且點選帳戶中心



第二步 從最左邊，進入帳戶安全

第三步 點選身份驗證後方的「去認證」

第四步 點選個人認證的 證件和人臉驗證

第五步 點選『開始』，並且輸入您的基本資訊，若沒有中間名可免填。

第六步

選擇其中一種證件類型 (左圖) 上傳之後點選繼續 (右圖)

第七步 依照畫面指示，進行人像驗證

第八步 確認驗證是否通過

完成以上步驟後，請耐心等待審核結果 (1~2 天，最快 1 小時)。審核結果會以郵件的方式通知。 或者可以進入個人帳戶後台，如通過認證會顯示已認證 可以發現提領額度也提升到了 100BTC

恭喜您已完成幣安身份驗證，我們還準備了一系列的教學文章：

〈鉅亨幣圈理財〉如何保護虛擬貨幣？幣安交易所手機安全驗證教學

〈鉅亨幣圈理財〉雙重保護帳戶更安心，幣安交易所谷歌 (Google Authenticator) 安全驗證教學

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