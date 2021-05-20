【永豐期貨】台股拉尾盤 量縮險守萬六關卡

期貨走勢

台指期週四下跌 163 點至 15974 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 68.36 點，電子期轉為逆價差 - 3.62 點，金融期逆價差擴至 - 5.26 點。現貨部分，三大法人賣超 219.57 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 745 口至 - 2703 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 1098 口至 - 18983 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 850 口至 - 3989 口。

週三聯準會 4 月利率會議紀要暗示，在即將舉行的會議上開始討論控制債券購買計畫可能是合適的，不過由於經濟距離實現其目標仍有一段距離，Fed 官員仍偏向鴿派，道瓊下跌 0.48%，標普 500 下跌 0.29%，那斯達克下跌 0.03%，費半指數上漲 1.98%，台股今天於平盤上下震盪，早盤雖一度翻紅，但盤中賣壓仍大，所幸尾盤有買盤買進台積電、聯電等權值股，加權指數終場下跌 0.56%，收 16042.36 點，險守萬六關卡，電子股呈偏弱整理，台積電尾盤獲大單敲進收平盤，聯電則無力撐盤，下跌 3.73%，收 46.5 元，而昨日強勢的中鋼今天卻大跌達逾 7%，散裝航運及傳產族群也走弱，整體來看，近日大盤呈現量縮格局，短線台股上方有壓，疫情未明顯好轉前，預期將呈現大波動的區間震盪，而短期可留意外資法人的回補的程度，目前多空未明前不易有大波段行情。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 降至 1.14。VIX 指數下跌 1.34 至 29.63。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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