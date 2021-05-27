〈鉅亨幣圈理財〉3分鐘開好你的第一個虛擬貨幣交易所帳戶

幣安 Binance 作為一間全球最大的虛擬貨幣交易所，提供用戶最快可以完成註冊開戶的流程，之所以稱為全球最大是因為交易量與深度最具規模，不用擔心您的掛單成交速度慢。且幣安交易所提供超過 100 種的虛擬貨幣，比方說比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH)、萊特幣 (LTC)、狗狗幣 (DOGE)、以及多種美元穩定幣 USDT、以及幣安自行發行的 BUSD 等。

本文先就如何註冊開戶進行教學，首先您可以選擇以手機或是電腦操作，這邊文章都會為您介紹，請先準備好您想用於註冊的：

電子信箱 手機號碼

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電腦操作教學

第一步 進入註冊網站後，選擇用郵箱，並且輸入您的電子信箱、密碼，之後再按註冊

第二步 將拼圖滑到正確的位置進入下一步

第三步 您的信箱會收到一封驗證信件（如果找不到可以去垃圾郵件中查找），找到含有 6 位驗證數字的信件 (如右圖) ，輸入進去到左圖的格子內

第四步 填完之後，恭喜您已完成線上註冊

手機號碼註冊教學開始

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第一步 選擇手機，並且輸入手機號碼、密碼，再點選註冊

第二步 您的手機會收到這封簡訊，裡面會有六位數的驗證號碼

第三步 將六位數驗證號碼，填入畫面的方格內，就可以完成註冊囉