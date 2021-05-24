【安聯投信】投資級債與新興市場債迎來資金淨流入

上周市場擔憂聯準會可能開始降低寬鬆力道，一度出現震盪，但隨後逐漸回穩，美債殖利率回跌，債券多數收漲。據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除高收益債外，投資級債與新興市場債皆迎來資金淨流入，分別淨流入了約 26 億美元及 1.9 億美元。

安聯投信表示，美國聯準會近期釋出的 4 月份會議紀要暗示可能開始逐漸考慮縮減目前購債規模，引發市場對於寬鬆政策可能降溫的擔憂，但後在部分聯準會委員出面喊話緩解後，市場震盪降低，反應市場情緒的美國 10 年期公債殖利率單周小幅回落，收在約 1.62% 水準。觀察全球債市，上周除美國高收益債因較貼近股市走勢，受到對通膨擔憂影響小幅收黑外，包括全球政府公債、投資級債等多數債券單周皆走揚，債市普遍表現正向。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，近期影響市場情緒較大的因素，便是對於通膨預期的擔憂以及公債殖利率走升可能對利率較敏感的資產所帶來的影響，其中較長天期的傳統避險型債券，資產價格便較可能在利率走升的階段受到較明顯衝擊。

謝佳伶指出，隨著歐美各國疫苗施打加速、經濟持續復甦，反應市場情緒的美國 10 年期公債殖利率也從去年的 0.5% 低點，穩步回升至近期的 1.6% 左右，並使較長天期的債券表現明顯受到壓抑，故在投資上建議應首重存續期控管，主要可留意存續期較短（如 2 年左右）的短天期債券，以降低利率走揚對資產價格帶來的衝擊。

謝佳伶表示，與傳統避險債券相較，高收益債因具有較高的市場情緒敏感度，有望受惠於疫情影響逐漸降低、景氣回升與經濟復甦等利多。此外，因今年高收益債中的墮落天使相較於去年大量減少，被調升信評的明日之星則增加，且多數發債公司基本面的改善也使違約率下降，後市資本利得的空間反而增加，其中又以包括電信、公用事業、房地產、能源、零售、包裝等美國企業為主，在投資時可專注相關產業的短天期高收益債，降低利率帶來的波動並受惠後市潛在成長空間。

在觀察面的部份，謝佳伶指出，雖疫情影響逐漸下降但起伏仍在，加上近期大規模財政政策可能也意味著政府負債率上升、以及通膨變化是否持續高於美國聯準會的預期等因素都可能對市場帶來拉扯進而產生波動，建議皆須密切留意，作為投資時判斷的參考。

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