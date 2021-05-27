〈鉅亨幣圈理財〉雙重保護帳戶更安心 幣安交易所谷歌(Google Authenticator)安全驗證教學

科技時代發展快速，使得我們的個資越來越容易存在著風險，好在使用幣安等虛擬貨幣交易所服務，可以藉由多重驗證來確保帳戶安全，比方手機簡訊動態驗證，又或者是 Google 推出的 Google Authenticator 服務。

此外，藉由身份驗證還能提升提領額度（轉帳出金），您可以透過幣安雙重驗證與上傳身份證件來完成這些安全設定。本篇文章將為您說明如何在幣安交易所進行谷歌 Google Authenticator 驗證。

以下為各種驗證方式的權益和優缺點說明

手機驗證 谷歌驗證 身份驗證 如何驗證 透過接受手機簡訊即可完成驗證 需使用 Gmail 帳號，下載 Google Authenticator App，完成驗證 從幣安帳戶後台進入身份驗證，並且上傳證件照與人臉辨識 權益說明 每 24 小時最高提領額度為 2BTC 每 24 小時最高提領額度為 2BTC • 數字貨幣提現額度增加至 100BTC • 提升特定法幣渠道的入金額度 驗證優點 方便易用

不需要額外申請 加密級別高

只要有網路即操作 無驗證缺點 需有手機收訊

無 Google 加密 需要額外安裝 APP

如更換或遺失裝置，需要重新提出驗證申請 使用教學 點擊前往 本篇文章教學 點擊前往

--------- 谷歌驗證教學開始 ----------



第一步 首先先使用電腦網頁，登入幣安交易所，並且點選帳戶中心

第二步 從最左邊，進入帳戶安全

第三步 選擇谷歌驗證的啟用

第四步

1. 如果您還沒有安裝，請先到 App Store 或 Google Play 下載

2. 安裝完之後請點選下一步

第五步

用手機打開您的 Google 身份驗證器「Google Authenticator」（畫面如右圖） 選擇掃描 QR Code，掃左邊的 QR Code；如沒有鏡頭，可選擇輸入字符密鑰，點選下一步。

第六步：

請將此代碼寫在一張紙上並且安全保管，如果遺失了行動裝置，將來可以重置 備份好代碼之後，可以繼續下一步

第七步：

點選「發送驗證碼」，並且到您註冊的信箱裡找到驗證信，輸入六位驗證碼。 再輸入您 Google 驗證器上的六位數字，並且點選提交完成谷歌驗證啟用

恭喜您已完成幣安谷歌驗證設定教學，我們還準備了一系列的教學文章：

〈鉅亨幣圈理財〉如何保護虛擬貨幣？幣安交易所手機安全驗證教學

〈鉅亨幣圈理財〉幣安交易所的 KYC 身份驗證教學

〈鉅亨幣圈理財〉信用卡也能購買虛擬貨幣？（小額入金快狠準）

〈鉅亨幣圈理財〉用美元買虛擬貨幣，這樣做就對了！（大筆資金首推）

〈鉅亨幣圈理財〉你買他賣大公開！如何 C2C 向幣安優良賣家購幣（免手續費最多人使用）