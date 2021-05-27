〈鉅亨幣圈理財〉雙重保護帳戶更安心 幣安交易所谷歌(Google Authenticator)安全驗證教學
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科技時代發展快速，使得我們的個資越來越容易存在著風險，好在使用幣安等虛擬貨幣交易所服務，可以藉由多重驗證來確保帳戶安全，比方手機簡訊動態驗證，又或者是 Google 推出的 Google Authenticator 服務。
此外，藉由身份驗證還能提升提領額度（轉帳出金），您可以透過幣安雙重驗證與上傳身份證件來完成這些安全設定。本篇文章將為您說明如何在幣安交易所進行谷歌 Google Authenticator 驗證。
以下為各種驗證方式的權益和優缺點說明
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手機驗證
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谷歌驗證
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身份驗證
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如何驗證
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透過接受手機簡訊即可完成驗證
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需使用 Gmail 帳號，下載 Google Authenticator App，完成驗證
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從幣安帳戶後台進入身份驗證，並且上傳證件照與人臉辨識
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權益說明
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• 數字貨幣提現額度增加至 100BTC
• 提升特定法幣渠道的入金額度
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驗證優點
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無驗證缺點
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使用教學
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本篇文章教學
--------- 谷歌驗證教學開始 ----------
第一步 首先先使用電腦網頁，登入幣安交易所，並且點選帳戶中心
第二步 從最左邊，進入帳戶安全
第四步
1. 如果您還沒有安裝，請先到 App Store 或 Google Play 下載
2. 安裝完之後請點選下一步
第五步
- 用手機打開您的 Google 身份驗證器「Google Authenticator」（畫面如右圖）
- 選擇掃描 QR Code，掃左邊的 QR Code；如沒有鏡頭，可選擇輸入字符密鑰，點選下一步。
第六步：
- 請將此代碼寫在一張紙上並且安全保管，如果遺失了行動裝置，將來可以重置
- 備份好代碼之後，可以繼續下一步
第七步：
- 點選「發送驗證碼」，並且到您註冊的信箱裡找到驗證信，輸入六位驗證碼。
- 再輸入您 Google 驗證器上的六位數字，並且點選提交完成谷歌驗證啟用
恭喜您已完成幣安谷歌驗證設定教學，我們還準備了一系列的教學文章：
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