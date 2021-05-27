〈鉅亨幣圈理財〉信用卡也能購買虛擬貨幣？

眾所皆知，「挖礦」為取得虛擬貨幣最原始的方式之一，不過挖礦衍生的環境保育、以及挖礦機、場地、空調設備等成本投入對於一般投資人而言門檻較高，許多虛擬貨幣交易所提供多種以新台幣、美元就可購入虛擬貨幣，再藉由交易賺取獲利。

全球最大虛擬貨幣交易所幣安即提供信用卡一鍵買幣、美元外幣電匯以及 C2C 等入金管道，以便投資人馬上進入幣圈進行投資。其中對新手而言，屬信用卡入金購幣最為快速與方便。幣安交易所支援多個信用卡，在台灣地區，可透過銀行信用卡提供的海外消費回饋，折抵手續費用。

在幣安若以信用卡購幣，單次可購買金額區間為 15 美元至 1.5 萬美元之間，若以 2021 年 5 月 24 日美元台幣匯率計算 (1:27.94)，相當於台幣 420 元～42 萬台幣不等，屬小額入金低門檻的方式。若尚未使用過之投資人，可參考下方流程教學，本篇將以新台幣刷卡消費購買以太幣 (ETH) 示範：

第一步 登入幣安網站之後，點選上方買幣的「信用卡買幣」

第二步 輸入您要購買的數量，並且選擇您是要以新台幣、港幣還是美元來購買虛擬貨幣並點選「購買」。（這裡設定用新台幣 TWD 購買以太幣 ETH 作為示範）

第三步 輸入您的卡號、到期日月等信用卡資料

第四步 填寫您的地址資訊

第五步 再次確認您購買的金額、幣種，還有支付的貨幣。



第六步 信用卡扣款成功後，會出現這個畫面告知您購買已經成功，您所購買的幣種將出現在您的現貨帳戶中，可以點擊【 Go To Wallet 】去確認是否有到帳，如果沒有的話，請向幣安的客服系統詢問，他們會協助您。

恭喜您已經學會如何在幣安用信用卡購買虛擬貨幣了，我們還準備了一系列的教學文章：

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