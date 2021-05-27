〈鉅亨幣圈理財〉第一次就上手量化交易？派網網格交易天地單是什麼？

圖片來源：派網 Pionex

網格交易是一種量化交易的策略工具，可以藉由設定在一定的價格區間內，進行一系列多頭和空頭訂單的下單。以自動執行低價時的買單和高價時的賣單，從波動中獲得獲利空間，不需人為時時刻刻預測市場走勢。

不過現行的網格交易，容易存在幾個缺點，當價格一旦突破您設定的上限及下限時，機器人將會停止交易。如此一來將會影響：

一、當網格交易突破價格上限時

機器人將會停止賣出，您所有的網格交易現貨也會被全數賣出，將會享受不到持續上漲空間的獲利，並且直到該幣價跌回所設定的買入價格才會繼續買入，所以必須要進行人工手動止盈，代表著會有獲利減少的可能性。

二、當網格交易突破價格下限時

反之機器人將會停止買進，除了手續費之外，您所有的投資資金，都會用來全數買入，直到價格回到網格區間的賣出價格條件，才會再執行動作，如此一買又減少了再更低點買進的機會。

為什麼稱之為天地單呢？顧名思義就是以的天作為上限概念、地作為下限，加大在這上下區間的範圍，藉由機器人去進行全自動低買高賣的交易，減少人為情緒因素的影響，即便是幣圈新手、也能無痛輕鬆上手，參與虛擬貨幣市場行情，而來自新加坡的派網 Pionex，正免費提供此項服務。

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具體來說，假設 XX 幣現在是 40 美元，投資人若覺得 XX 幣將會在 10~100 美元震盪，那就可以設定上限是 100 美元、下限是 10 美元。

網格交易機器人就會先把一部分的投資資金，先拿去買這個幣在 40 美元的現貨，從 40 美元開始，在 50、60、70、80 美元分批掛上賣單，並且在 10、20、30 美元分批掛上買單。

所以當這個虛擬貨幣的價格跌到 30 元，就會掛上買單，等到價格漲到 50、60 美元時，就會掛上賣單，網格交易機器人就會一直在這震盪區間，不斷的做低買高賣的交易動作，獲得價差空間。

想要更了解如何操作，鉅亨將與派網合作線上或實體講座（請密切關注），我們將帶您手把手教學，讓您從開戶到設定網格交易天地單一次就上手。您也可以先透過以下教學文章瞭解更多：

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