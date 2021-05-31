【瀚亞投信】三優勢加持 瀚亞投資看好全球高收債

2020 年受到新冠肺炎疫情干擾，對企業體質較差的企業造成衝擊，導致高收益債券市場出現較大修正。不過在經歷過一年的整理與消化後，今年高收益債券市場逐步回穩。瀚亞投資表示，在企業體質改善、債券升評多於降評的情況下，目前全球高收益債券具備收益高、品質佳、風險低等三大投資優勢，看好 2021 年高收益債券表現機會。

根據 Bloomberg 資料統計，截至 5 月 21 日為止，美元高收益債券殖利率為 4.8%，環球高收益債券殖利率則為 4.66%；至於歐元高收益債券殖利率雖然僅有 2.97%，但仍較歐元投資等級債的 0.51% 殖利率高出許多。此外，觀察到今年來績效，高收益債券表現亦優於投資等級債，其中美元高收益債、環球高收益債今年來皆上漲逾 4%，反觀美元投資等級債、環球投資等級債今年來報酬率則為負數。

瀚亞全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人周曉蘭指出，目前全球央行還在持續寬鬆、景氣逐步回升，投資環境仍有利於高收益債。儘管近期市場對於利率、通膨，跟資金流量開始出現分歧看法，但是從美國聯準會 (Fed) 的態度可看出，現在談論縮表還太早，短時間內毋需擔心資金緊縮，造成資金大舉流出高收益債市。

周曉蘭分析，過去 10 年各地區高收益債券指數表現都各有千秋，也會輪動表現因此配置於全球高收益債券基金，最能抓住高收益債券投資趨勢。

操作策略上，瀚亞投資認為，過去一年股票市場出現多次回檔震盪，反觀高收益債券與投資等級債市場績效相對穩定，顯示與股市關聯性降低，建議投資人可將高收益債券納入資產組合中，可達到資產配置風險分散效果。

以瀚亞全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為例，投資組合有超過 200 檔持券，信用風險相對分散，精選歐美英等成熟國家高收益債券，再搭配新興高收益債及投資級債；同時納入 ESG 選券流程，為投資人做到謹慎選債、分散配置及專注收息的多重投資目標。短線看好疫情期間超跌的產業，例如航空業、媒體，可望受惠於解封後市場需求及反彈力道。

警語

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金及新興市場國家之債券型基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券，新興市場債券基金最高為 15%，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性， 因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金可分配收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。