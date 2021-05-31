鮮明形象 帆船入錶 PANERAI ／ Luminor Luna Rossa GMT

沛納海前年宣佈成為美洲盃帆船賽挑戰者的義大利隊 Luna Rossa 官方贊助商， 並推出首款 Submersible Luna Rossa 專業潛水腕錶 PAM01039，獨特紋理的船帆包覆錶盤搭配 Carbotech™ 錶殼，相得益彰，紅和白配色正與 Luna Rossa 船隊用色相符，將兩個品牌的形象成功匯聚，奠定此系列的鮮明形象，讓此系列錶款擁有風 格強烈的辨識特點，除了廣受沛納海錶迷青睞，強烈未來感主義的機械工藝本色，也吸引了新的消費族 群成為沛納海愛好者。品牌後續推出三款特別研製的 Luminor Luna Rossa 腕錶，就功能方面而言，包括了 Regatta 倒數計時、Flyback 飛返計時，和 GMT 兩地時間，且分別採用不同錶殼材質，包括陶瓷、 黑色 DLC 鈦金屬和 Carbotech™ 展現大異其趣的錶款特色。

去年 9 月新發表的 Luminor Luna Rossa GMT 腕錶 PAM01096，這款新錶於 2 月底剛到貨

延續 Luna Rossa 系列錶款的精神，去年沛納海 9 月再推出 Luminor Luna Rossa GMT 腕錶 PAM01096，於今年 2 月底正式到貨，不規則花紋的錶盤讓人眼睛為之一亮，不同於之前錶款是直接將船帆包覆錶盤，PAM01096 的 Scafotech™ 錶盤源自 AC75 帆船的碳纖維船體和水翼，沛納海從中取材再經鍛造，加工成為一種高科技聚合物，獨特的紋路像是帆船高速航行時，所掀起的奔騰舞動浪花，切中美洲盃帆船賽事的終極精神，熱血沸騰。搭配噴砂鈦金屬錶殼和 Carbotech™ 錶圈的組合，讓 整只錶的色調由灰到黑的擁有豐富層次，紋理色澤的對比變化更是引人入勝。實用的兩地時間指示，更便利越洋關注 3 月中舉辦的美洲盃帆船決賽。

PAM01096 的 Scafotech™ 錶盤源自 AC75 帆 船的碳纖維船體和水翼，沛納海從中取材再 經鍛造，加工成為一種高科技聚合物。

為呼應 Luna Rossa AC75 船身是用碳纖維打造而成，PAM01039、PAM01038 都 採用 Carbotech™ 碳纖維為錶殼材質，新款 PAM01096 的錶圈也同樣運用 Carbotech™。

在沛納海近年推出多款的作品中，可看的出來沛納海這幾年積極開發創新錶 殼材質，像是 Carbotech™ 碳纖維、Fibratech™ 玄武岩纖維、DMLS 3D 列印鈦金屬，具有強悍輕盈和別緻色澤等共同點，在保有經典碩大外型的同時，也兼具配戴的舒適度和嶄新外貌。 以創新材質屢創話題的沛納海，新款 PAM01096 再次以前所未見的錶盤材質，和噴砂處理的鈦金屬錶殼，展現沛納海創意實驗室源源不絕的研發創新能力。

Luminor Luna Rossa GMT 腕錶 PAM01096 ／直徑 42 毫米鈦金屬錶殼、 Carbotech™ 錶圈／時間指示、日期、第二 地時間／ S cafotech™ 材質錶盤／ P.9010/ G M T 自動機芯、3 日儲能／防水 100 米 ／限量 250 只／參考價 NT$341,000

來源：《時間觀念》

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