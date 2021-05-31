【安聯投信】通膨疑慮緩解 美股資金動能升溫 量價同步成長

美國新財年預算規模提升，激勵市場及風險性資產表現。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除歐非中東及拉美地區股市呈現小幅淨流出外，包括美國、已開發歐洲、亞洲不含日本及全球新興市場等地股市資金皆呈淨流入狀態，其中美股淨流入金額來到約 80.31 億美元，較前一周成長近七倍，穩居全球股市吸金冠軍。

安聯投信表示，美國上周公布最新預算案，下一財年聯邦開支提升至 6 兆美元，並與共和黨持續針對基建方案進行協商，市場對刺激方案及規模反應正面，加上聯準會持續緩解市場對惡性通膨的擔憂，股市受到激勵走揚，美股四大指數單周全數收紅，其中道瓊與標普終結連續兩周跌勢，費城半導體指數單周漲幅更來到 4.43% 之譜，與淨流入的資金相互呼應，美股量價同步成長。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，根據金融時報最新統計指出，美國至少施打過一劑新冠肺炎疫苗的人口比率於五月下旬已來到約 50.1% 左右的水準，在全球國家中排名靠前，美總統拜登甚至期待於 7 月初前讓美國達到群體免疫的目標；與此同時，市場對於美國 2021 年經濟成長率的預期目標，也從今年 2 月預估的 4.9% 左右上調至 5 月最新預估的 6.6% 左右，顯示疫苗的施打不但使美國經濟持續解封復甦，甚至有腳步有加快的跡象。

謝佳伶指出，在經濟復甦方向確立的大前提下，美國相關資產今年多展望正向，且因去年同期基期相對較低，加上拜登政府刺激政策持續出台激勵下，風險性資產如股市更有望有優於避險資產的表現；舉例來說，今年初截至 5 月底時，美股標普 500 今年已有逾 12% 成長，道瓊及費半等指數也有相近或更佳表現，且在企業獲利正向的支持下，後市仍有表現空間，應持續參與。

在美股布局建議上，謝佳伶表示，今年以來循環性產業受惠於景氣回升表現突出，建議可在以符合盛期成長趨勢的科技成長核心持股外，也同時關注包括交通、建材、能源、及旅遊休閒育樂等循環性產業，其中原物料與工業化有望受惠於拜登的基礎建設方案有所表現，也可留意，不同題材契機皆不錯過。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股在經歷 5 月 17 日的多空利空測試，以及後續反覆消化疫情相關雜音後，底部支撐已逐漸形成；現階段雖多空消息仍紛雜，但多數已逐漸被反應，加上市場交投熱絡，機會面仍大於風險，後市展望仍正向。

在電子股方面，廖哲宏指出，去年開始的主要缺貨題材仍未消失，包括上游零組件及半導體產能持續吃緊，供應鏈加價追料的現況沒有太大改變，第二季包括面板驅動 IC、ABF 載板、MCU 等可望在漲價動能的推動下，持續成為盤面熱點。

在布局方向上，廖哲宏表示，由於資金行情從去年至今的推動，多數科技業的成長已逐漸反映於股價的大幅上揚上，未來應側重於具中長期成長趨勢、及獲利仍有上修空間的產業及個股，並建議可關注電動車相關供應鏈、HPC、AI 等高速傳輸題材。

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