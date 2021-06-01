〈書摘〉提問力，決定你的財富潛力

Part1 會提問的人 vs. 不會提問的人

自信坐在主播臺上的我，

曾經也是怯於提問的人。

直到學會提問，讓我不再原地踏步，

開啟我職涯與人生的無限可能。

【1-3 問一個讓人記住你的問題】

採訪結束後，我就回去寫新聞了，跟對方也幾乎沒有聯繫。

沒想到過了幾個月，在某一場記者會上我們再一次見到面，

總裁看到我，居然叫出我的名字……

前些日子美國的好友回臺敘舊，我們聊到最近發生在他身上的一件幸運事。

在一場餐敘中，他因為向在場的一位企業老闆提出一個小問題，沒想到竟受到賞識，被稱讚他觀察敏銳，雙方開啟新的合作。

朋友笑笑地對我說，真是想都沒想到，當初只是出於好奇才發問，卻帶來職涯新機會。

俗話說，好奇心殺死一隻貓；但在職場上，好奇心如果轉換成精采又適切的提問，很有機會能讓一隻貓上天堂。

我對朋友說，其實提問背後可以看出你的人格特質和觀察力，所以也不用謙虛，代表你真的很棒，只是提問讓你被人看見。

朋友對我點點頭，那時候我正在準備大大學院的提問力線上課程，他建議把這案例放入課程，藉此告訴更多人鍛鍊提問力的重要性，特別是職場工作者，千萬別輕忽了。而這門課上線後破一千六百人訂閱，多少也意味著有同樣共鳴的人不在少數。

其實類似的故事案例，我在採訪工作當中也曾經歷，格外感同身受。

有一回，我被派去採訪國際某晶片設計大廠總裁，那是一場非一對一，所有負責的科技線記者都去採訪的公開活動。當時，這家國際科技大廠正因為市場競爭，與臺灣對手針鋒相對，時常占據新聞版面。

我在採訪車上，用手機快速蒐集雙方角力的技術進程，以及領導階層的最新發言，而一邊蒐集資料，我也一邊思考：雖然雙方競爭白熱化是新聞焦點，不過這議題也是相對敏感和尷尬，可以想見，如果到時一遇受訪者，劈頭就問這一類的問題，對方肯回答的機率可能相當低。

於是我又找了一些關於該廠商產品市場的最新分析資訊，和研調機構的相關報告，做好萬全準備。

到達現場後，一如我的猜測，這位國際大廠總裁對於市場競爭問題，果真不願發表任何評論，這時，我準備的其他題目正好派上用場。於是我轉個彎問對方，對於新研調機構針對市場變化的分析有何看法，以及未來的營運展望。

採訪結束後，我就回去寫新聞了。因為平常自己的守備範圍主要是臺灣上市櫃廠商，因此訪問後跟對方也幾乎沒有聯繫。

沒想到過了幾個月，在另一場記者會上再次相遇，總裁一見到我，居然叫出我的名字。

這對於當時還沒當上主播、只是一名財經科技小記者的我來說，真的是非常驚訝和驚喜！他跟我說，因為我上回提的問題很棒，讓他印象深刻，所以就記住了我的名字。

後來，我和這位總裁成為朋友，直到我離開電視臺，自己斜槓創業，仍持續保持聯絡，甚至當我在廣播電臺開新節目時，他也前來力挺，當受訪嘉賓，我真的非常感謝他的支持與肯定，更要感激提問力，幫我一把。

這段經歷讓我深深感受到，問一個好問題，就能讓別人記住你。因為問題本身不只是個問句，也代表著「你是誰」。

你有多少料？問問題的深度，透露你的知識與涵養。

資深記者和菜鳥記者拋出的問題絕對不同，就在於知識涵養程度的差異。資深記者多年累積的經驗，對於產業的熟悉度、見過大場面，或是平日吸取大量的相關資訊，都會內化成提問的養分，讓問題更能切中核心，呈現漂亮的深度。因此對方可以從問題的設計，就能知道提問者有多少料。

你有什麼經歷？切問題的角度，顯示提問者的身分和經歷。

同樣一場記者會，財經線與娛樂線記者提問會完全不同，沒有誰好、誰壞，只是因為提問者本身的身分和經歷不同，關注和在意的點就不一樣。因此，從提問者切問題的角度，多少能看出對方的背景和經歷。

你有多體貼？問問題的態度，呈現你的個性與氣質水準。

提問就是人際溝通的一環，同樣的問題，不同的問法，會得到相異的效果和觀感，也呈現出你是否體貼對方。例如，同樣是問敏感議題，你的言詞毫不修飾，或是懂得在意對方感受，用較為貼切和中立的字眼來描述，這種種提問細節都呈現出你的個性與思想，而說話的身體語言，也盡顯你的氣質與水準。

你腦袋有多清楚？問問題的技巧，隱含著你的聰明程度和邏輯思考能力。問題架構本身就是邏輯思考的呈現，一個腦袋清楚的聰明人，會問出具有清楚邏輯的問題；而當你跟對方的談話開始鬼打牆時，也能透過問題來釐清脈絡。因此從提問內容，就可以感受到對方的聰明才智。

別人能從你的一個提問裡，看出關於「你」的如此多訊息，也從而決定對方能否記住你這個人，讓真正的你被「看見」。

提問其實充滿學問，蘊含著許多個人密碼，做好準備的提問，能讓對方見識到你的優點，更能欣賞與認同你的專業。

◎TIPS：會提問的人，懂得問一個讓別人記住你的問題：

．帶著對人的好奇心發問。

．對方可以從你的問題得知關於「你」的各種訊息：知道你有多少料、你有什麼經歷、你有多體貼，以及你的腦袋有多清楚，進而讓對方記住你這個人。

＊ ＊ ＊

【2-4 對方答非所問怎麼辦？三角邏輯法神救援！】

諾貝爾經濟學獎得主沙金特博士一句「QE3 無用最好」，

把我辛苦準備的訪問大綱判處死刑，訪綱前提被完全否決！

一堆人盯著等我反應，該怎麼辦才好？

前一章我們學會了使用 5W1H 讓提問更有架構、更快抓到重點，不過當你來到實際現場時，情況往往不如想像中簡單：即使我的提問很有邏輯，但對方卻答非所問時，該怎麼辦？或是，遇到不按牌理出牌的受訪者，該如何處理？

我就曾遇到如此窘境。我剛進電視臺不久，恰巧遇到資深外電記者臨時無法採訪，長官因此委以重任，希望我隔天去採訪諾貝爾經濟學獎得主沙金特博士。

當時才二十五歲的我，接下這項任務，心中的興奮與緊張不言而喻，除了對方可是近八十歲的總體經濟學巨擘，還得全程用英文採訪，真是難上加難的挑戰！

我不敢馬虎，立即著手準備，使用 5W1H 提問法蒐集沙金特博士的相關背景資料，又去搜尋當時最熱門的財經議題—美國即將實施第三輪的量化寬鬆（QE3）政策，我對各層面的影響都了解一番；甚至為了讓訪談順利，我把中文資料蒐集一遍，再用英文資料蒐集一遍，確保自己對於專業的財經名詞翻譯有所掌握。

經過徹夜努力，我梳理手中資料，整理出 5W1H 的問題架構，以美國將實施 QE3 為主題出發，探討這對於美國經濟將帶來什麼影響？對全球經濟又會有什麼影響？為何美國要實施 QE3？預期的效果如何？我懷著緊張忐忑的心情，隔天一早準備好出發，前往沙金特博士下榻的飯店採訪。

進到飯店內，沙金特博士一臉親切可人，還拿起桌上的臺灣品牌筆電，笑著對我說：「最喜歡臺灣的筆電了，真好用。」一番親切言論讓我稍稍放下心中大石。

不過等到燈光、攝影架設好、導播喊「三、二、一」開錄後，我丟出第一個問題詢問沙金特博士：「美國預期實施 QE3，這將會帶動美國經濟發展嗎？」

沙金特博士卻緩緩看著我，不疾不徐地對著鏡頭說：「QE3 無用最好。」

QE3 無用最好？What?!

我一瞬間呆若木雞，因為這句話等同於宣判：我辛苦準備的訪問大綱被處死刑！畢竟依照我手中蒐集到的資料，多是偏向顯示 QE3 實施將對經濟有所幫助，因此依 5W1H 設定的訪鋼前提都是「樂觀預期」，訪題則層層設定為：對美國經濟帶動將有多好的成效？是否也因此帶動全球經濟？將有助於股市上漲嗎？如今沙金特博士一句「QE3 無用最好」，讓我的訪綱前提被完全否決，不用等 QE3

無用，我的訪綱先無用了。

這應該是我採訪生涯中數一數二的危急時刻。

好險我在高中擔任辯論社社長時，受過邏輯訓練，於是就在一堆人盯著我等待反應之際，我立刻想到祭出「三角邏輯法」救援！

所謂三角邏輯法，簡單來說，就是三個問句構成的三角邏輯，分別是「Why」「Why So」「So What」。

三角邏輯法的基本概念是：當對方提出一個新主張時，由於一個主張要能論述完整，必須具備資料佐證（說服材料）和立論依據（說服的理由），才能讓主張的立論變得完善。

因此，反過來思考，我們在提問時，也可以依照同樣脈絡去拆解對方腦中的想法，藉由針對主張詢問「為什麼」（Why），去了解對方的立論依據；接著，再針對第一層的說服理由，詢問「又為什麼會如此」（Why So），去探討對方說服理由的可靠性。

當對方更深入提出第二層立論依據或提供說服材料時，例如資料佐證，你可千萬別急著收工，這時再輔以詢問「所以有什麼影響」（So What），就能更全面掌握對方觀點的思路邏輯和應用層面。

鏡頭回到訪問沙金特博士的現場。

當沙金特博士提出「QE3 無用最好」的新主張，我與其呆在現場，其實更棒的方式就是套用三角邏輯法，先去理解博士新主張的邏輯依據。因此我拋開已經不合時宜的訪綱，丟出的第一個新問題就是「Why」：「為什麼 QE3 無用最好呢？」

這時，沙金特博士緩緩道出，根據過去的資料顯示，實施 QE 對於經濟不一定有所幫助，反而可能拉大貧富差距。

聽到這裡，如果我點點頭稱是，不再追問，那就太可惜了，不僅談話將會戛然而止，而且也沒有更深入理解博士的思維。

因此，我拋出第二個提問「Why So」：「為何 QE3 實施對於經濟沒有特別大的幫助，甚至可能造成貧富差距擴大呢？」

這時，沙金特博士進一步說明，原來是因為 QE3 將造成通貨膨脹，而這樣其實是把金錢從普羅大眾手中轉移到政府和有錢人的口袋。

到這裡，我已了解，為何沙金特博士對於 QE3 的看法跟其他市場分析不同，原因是羊毛出在羊身上，看起來撒錢救市的擴大振興經濟手段，其實只是美麗糖衣，包裹著因通膨而拉大貧富差距的惡果。

這時，雖然已經知道沙金特博士為何認為 QE3 無用最好，但我若急著結束談話，就無法更前瞻地掌握議題，因此我選擇再追問「So What」：「如果 QE3 對於經濟不一定有幫助，美國實施後又會如何影響經濟發展？」

沙金特博士面有難色地說，這會造成美國的財政負擔，使得美國政府債務赤字擴大，其實長遠來看，會對經濟造成不良效果。

至此，這場訪問已基本上完整，我不僅理解沙金特博士認為「QE3 無用」最好的原因，也能描繪與想像出實施後的經濟衝擊。

這集訪談播出後，也幸運地獲得許多觀眾迴響。若非三角邏輯法救援，我可能無法解套，謝謝沙金特博士精采的回應，也感謝三角邏輯法幫助我的訪談流暢進行，針對議題能更有方向地深入探索。

三角邏輯法就是如此好用，不只可以應對訪談時對方的答非所問，也能幫助自

己更快掌握議題方向和重點，快速拆解對方的思路，只要掌握好三個問題：「Why」「Why So」「So What」，即便遇到危機，也能化為轉機！

◎TIPS：想問出好問題，用三角邏輯提問法：

．Why：為什麼？了解對方這麼說的理由。

．Why So：又為什麼會如此？了解對方提出的理由的可靠性。

．So What：所以有什麼影響？了解對方的完整想法。

來源：方智出版