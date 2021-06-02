【中信投信】外資由賣轉買 大力掃貨半導體

台股經歷近期修正後，外資態度由賣轉買，根據 CMoney 統計過去一周外資買超最多產業，可發現外資最愛半導體，過去一周掃貨逾百億，其次為航運、金融保險。中信投信表示，由於終端應用市場（5G、AI、HPC 等）需求不斷提升，推升半導體獲利穩定，長期前景看好。中信投信推出中信關鍵半導體 ETF（00891），是台灣首檔聚焦半導體產業，並結合 ESG 投資篩選流程的 ETF，建議投資人於半導體長期景氣暢旺之際，不妨跟隨法人腳步，多加留意布局契機。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，根據國際半導體產業協會（SEMI）提供資料，2021 年 4 月北美半導體設備市場出貨金額續增為 34.1 億美元，月增 4.1%，年增 49.5%，不僅再創歷史新高，也是連續第五個月持續成長。半導體近期的加速成長，主要來自對晶圓代工先進製程的需求高漲，帶動出貨金額增加，尤其這波疫情推升數位化轉型，「零接觸」商機鵲起，看好半導體設備投資仍具增長空間。

張圭慧強調，根據研究機構 IDC 統計，即便全球經濟深受肺炎疫情所苦，2020 年半導體產業營收表現亮眼，年增 10.8% 至 4,640 億美元，雖目前供應鏈短缺問題遲遲無法解決，預期 2021 年在 5G 手機、車用晶片帶動下，營收仍將加速成長 12.5% 達 5,220 億美元。

張圭慧表示，5G 手機及車用晶片為 2021 年推升半導體需求的主要來源。由於 5G 手機對於晶片需求更高，今年手機晶片營收預估將強勢成長逾 2 成，其中跟 5G 手機相關的營收占比將近 3 分之 2。另外，汽車市場於 2020 年下半復甦，即使供應鏈短缺問題暫時無解，仍無礙車用晶片營收成長，全年預估成長幅度約 13.6%。

中信關鍵半導體 ETF 追蹤 ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數，指數設計完整包含產業上、中、下游，具高度產業代表性。指數篩選重視股利永續性、及獲利成長兩大重點，故要求成分股股利率須大於零，或者投入資本回報率大於零。指數採季調整以快速反映市場變化，提供每季配息滿足有現金流需求的投資人，並依照晨星旗下 Sustainalytics 之 ESG 評分，剔除 ESG 風險較高企業，降低投資人踩雷機率，提高長期報酬率。

本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。

本公開說明書可至下列網址查詢：本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。

本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

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