【永豐期貨】電子漲多跌少 台股震盪小漲站上17200

期貨走勢

台指期週四上漲 124 點至 17226 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 20.16 點，電子期逆價差縮至 - 0.43 點，金融期逆價差擴至 - 3.39 點。現貨部分，三大法人買超 121.26 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 745 口至 - 4145 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 451 口至 - 24980 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2863 口至 - 7269 口。

週三聯準會發布最新褐皮書報告顯示，美國經濟在 4、5 月以溫和速度擴張，但通膨壓力和勞動力供應短缺並未消退，美股四大指數皆收紅，道瓊上漲 0.07%，標普 500 上漲 0.14%，那指上漲 0.14%，費半上漲 0.71%。台股今天呈高檔震盪，消息傳日本擬提供台灣 AZ 疫苗，於 6 月下旬供貨，早盤一度站上 17300 點關卡，終場加權指數收斂上漲 0.47%，收 17246.16 點。各族群來看，電子股漲多於跌，其中台積電早盤一度上攻 600 元大關，但終場拉回收在 596 元，聯電則大漲 5.77%，收 55 元，而航運族群延續強勢，其中長榮上漲近 8%，收 119 元，整體來看，台股近幾個交易日延續反彈力道，電子族群回神且成交比重也回升，但國內疫情仍為不確定因素，今天新增 364 例本土確診，人數居高不下，加上指數上方恐有套牢賣壓，短期預期台股呈現高檔震盪。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.78 降至 1.67。VIX 指數下跌 0.95 至 21.41，整體選擇權籌碼面呈現中性。 (永豐期貨研調)



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