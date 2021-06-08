【永豐期貨】電子族群持續熄火 台股呈量縮震盪

期貨走勢

台指期週二下跌 0 點至 17090 點。價差方面，台指期正價差擴至 13.79 點，電子期正價差擴至 1.23 點，金融期逆價差縮至 - 1.56 點。現貨部分，三大法人賣超 56.68 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1265 口至 - 6707 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 841 口至 - 28205 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2439 口至 - 7283 口。

週一市場消化上週公佈的非農就業數據和 G7 敲定全球最低企業稅 15% 的消息，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.36%，標普 500 下跌 0.08%，那斯達克上漲 0.49%，費半指數下跌 0.7%。台股今天開高走低，早盤一度上漲近百點，但電子權值股熄火，盤中紅翻黑，上攻力道不足，加權指數終場拉回至平盤，小跌收在 17076.21 點，5 日線得而復失，成交量縮至近兩個月來新低。各族群來看，電子類股大盤資金比重再度跌破 5 成，台積電開高走低，盤中紅翻黑，終場小跌 0.51%，收 589 元，而聯電 5 月營收亮眼，終場小跌 0.19%，資金移往傳產族群，其中貨櫃三雄午盤後表現強勁，萬海及陽明上漲逾 7%，長榮也有近半根停板，整體來看，大盤維持類股輪動，但資金仍集中在傳產族群，因疫情衝擊部分電子廠營運，而今天量縮來看，預期台股仍維持震盪整理格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17400 點，賣權未平倉最大量集中在 16200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.42 升至 1.46。VIX 指數下跌 0.6 至 22.69。整體選擇權籌碼面有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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