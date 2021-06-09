【中信投信】無畏疫情 外資持續買超半導體

近期國內疫情尚未降溫，尤其染疫案情擴增到半導體相關廠商，造成市場情緒緊張，成交量能萎縮，但統計外資自低點以來（5/17~6/7）買賣超情形，半導體仍然榮登第一名，尤其專門追蹤國內半導體產業的 ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數，外資買超金額更超過 200 億，顯見法人持續於半導體位於相對低點時累積部位。日前政府宣布 8 月可望有千萬劑疫苗到位，建議投資人於半導體長期訂單可見度仍高之時，不妨跟隨法人腳步，多加留意布局契機。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，即使目前疫情尚難以「清零」，但從國外歷史經驗、出口數據、蘋果相關供應鏈將啟動拉貨等三面向判斷，半導體的榮景也不至於「歸零」。首先，就歷史經驗來看，美日歐等主要經濟體在疫苗傳出進展時，股市就攀升進入高原期。股市反應將領先疫情進展。另一方面最早進行全國疫苗施打的以色列，該國疫情在疫苗接種率達 4 成時，新增病例數就明顯減少，假如 8 月千萬劑疫苗可順利到位，台灣疫情有望在第三季減緩。

其次，張圭慧指出台灣出口動能強勁，台灣 5 月出口再創單月歷史新高，年增率高達 38.6%，6 月年增率依舊上看 3 成，雖然疫情可能為成長帶來變數，但出口創高代表海外經濟復甦，終端需求火熱，科技、電子產品擴張格局不變。

最後，蘋果開發者大會之後，蘋概股即將進入新機備貨期，供應鏈預計將在 6 月至 7 月間開始拉貨，營運動能轉強，有助半導體產業營收能見度揚升，建議可提前於淡季布局。

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