【安聯投信】安聯環球投資贊助國際插畫比賽 以藝術喚起關注氣候變遷議題

安聯環球投資作為全球領先的主動式投資管理公司之一，一直是永續投資領域的先驅。為喚起各界對氣候變化問題的關注，安聯球投資邀請各地插畫師參與其贊助的「Art on Climate」插畫比賽（亞太區），以呼應聯合國永續發展目標 ( The United Nations Sustainable Development Goals）為主題，就氣候變遷議題發表畫作，以期透過藝術的影響力，為邁向永續發展目標出一分力。

安聯環球投資一直將環境、社會、治理（ESG）因素列入投資考量。至去年底集團管理的永續投資產品達 2055 億歐元 ，今年 3 月再將另外 74 檔股票、固定收益及多元資產基金納入永續投資選項，這些基金資產管理總值超過 700 億歐元。

安聯環球投資稍早公佈的盡職治理報告 2020，亦將「氣候轉型」（climate transition）列為 2021 年的工作重點。作為「淨零排放資產管理公司」（Net Zero Asset Managers initiative）的倡議成員，安聯環球投資一直鼓勵所投資的企業將氣候變化因素納入其決策過程，今年將更專注於氣候風險評估，包括評估企業如何量度和管理氣候風險、在策略、營運和產品線方面，如何協助低碳轉型等。

安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀表示，作為環球機構及投資者身份，也可以為世界帶來正面影響。關注「氣候轉型」是我們已訂定的工作重點，除了發揮作為投資者的影響力，鼓勵企業關注氣候變化，我們更身體力行，在世界各地辦事處推行環保工作，包括在美國辦事處設立綠色小組，促進義工服務和其他倡議，以降低營運對環境的影響；在倫敦辦事處推出創新食物回收系統，減少送到堆填區的垃圾；在法蘭克福辦事處是經過精心設計，能夠減少碳足印；我們又訂立各項指標，以減少能源、紙張、水用量等。此外更致力透過策動及贊助不同類型活動，如此次的插畫比賽，向社會大眾傳遞環境保護的訊息，期望透過這些優秀的畫作，引起更大眾對永續議題的關注。」

首屆「Art on Climate」插畫比賽於 2019 年在西班牙舉行，吸引超過 400 位參賽者參與，共收到超過 900 份作品。比賽在今年移師亞太區舉行，為區內插畫師提供展現才華的機會，優異作品會於網上作品展中公開展出。比賽獲得區內插畫組織積極支持，協辦機構包括亞洲藝術協會、深圳市插畫協會，及台灣插畫師協會。作品徵集日期為 2021 年 5 月 17 日至 7 月 31 日，比賽結果將於 8 月 31 日公佈，優勝者可獲高達 1,500 歐元獎金鼓勵。詳情可瀏覽： https://tw.allianzgi.com/zh-tw/sustainability/art-on-climate-ap

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