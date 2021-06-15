【安聯投信】安聯環球投資新人事 延續創新思維 推動永續投資

作為全球領先的主動型投資管理公司之一，安聯環球投資近日宣布任命維珍妮．梅尚紐 (Virginie Maisonneuve) 為新一任全球股票首席投資總監，確保延續安聯環球投資保持創新思維，並進一步推出更多永續主題相關投資產品。維珍妮將接替於今年榮退的 Steve Berexa。

維珍妮加入安聯環球投資後，將在秋季從新加坡搬回並長駐倫敦。身為股票首席投資總監及負責人，維珍妮將向投資長 Deborah Zurkow 匯報。

維珍妮投身投資行業已逾 30 年，在投資表現、團隊領導和創新方面均有豐富往績。她曾在世界各地如新加坡、紐約、波士頓、三藩市和倫敦，為瀚亞投資、品浩、施羅德、Clay Finlay、百駿、道富研究及馬丁可利等各大公司管理投資組合和擔任首席投資總監職位。在這段期間，她是投資於中國、「量化基本面」、主題式投資、環境、社會和治理（ESG） 和氣候變化等領域的先鋒。

就此次人事任命，安聯環球投資投資長 Deborah Zurkow 表示，安聯環球投資擁有廣泛而舉足輕重的股票平台，我們跨領域投資風格及跨地域的資實力備受外界認同。為確保我們投資實力和產品發展持續領先市場，在尋找 Steve 的繼任人時，我們徵求的是最優秀的人才，而維珍妮正是最佳人選：她擁有豐富的資歷、與創新相關的往績，以及前瞻性的全球視野，能為客戶提供更佳的股票產品，同時成為公司領導團隊的一份子。

安聯環球投資為全球零售和機構客戶管理 1,600 億歐元的股票投資組合。安聯環球投資股票平台提供各類主要的投資系列，包括環球和歐洲增長、中國股票、科技（包括人工智能）、主題式投資（包括日益普遍的永續基金），以及完善的系統性策略。安聯環球投資所有投資都屬於主動策略，並經過 ESG 風險評估。

維珍妮將會接替 Steve Berexa 擔任全球股票首席投資總監一職。自 2015 年以來 Steve 一直是安聯環球投資的全球股票首席投資總監。按照人事接班安排，Steve 將留任至 2021 年底，屆時在安聯環球投資工作滿 24 年的他將光榮退休。在 Steve 的帶領下，安聯環球投資曾開發領先的基本面研究協作工具，並贊助開發一項用以支援投資組合決策的人工智能工具。

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