【安聯投信】已開發歐洲及美國股市迎來資金淨流入

聯準會最新會議顯示可能於 2023 年末有兩次升息，時程較市場之前預期為快，全球多數股市波動再現。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括亞洲不含日本、歐非中東、拉丁美洲及全球新興市場等地股市皆呈資金淨流出，僅美國及已開發歐洲股市迎來資金淨流入，其中美股以 247.08 億美元的淨流入規模，居全球股市之首。

安聯投信表示，上周市場關注聯準會最新利率決策會議，根據此次開會結果其將維持當前基準利率及購債計畫，但投票點陣圖顯示可能較之前預期更早開始升息，市場擔憂寬鬆政策可能提早結束，股市消化相關訊息，包括金融、能源及科技股等都有一定跌幅，美股四大指數單周皆下跌，其中又以傳產循環股為主的道瓊跌幅較大，並影響全球主要股市包括道瓊歐洲 600、MSCI 亞太含日本、中國滬深指數及日本東証等指數，上周多數收黑。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，市場對聯準會最新利率決策會議解讀不一，可以確定的是聯準會上調了對於 2021 年對美國的經濟成長率及通膨預估，且根據投票點陣圖來推估，升息時間可能也會隨著經濟的復甦而有所提早。然而近幾個月物價及通膨數據較高主要多因去年低基期效應，但在 6 月之後此效應影響應會遞減，屆時需再觀察通膨數據是否仍居高不下，若仍大幅超出市場預期，便須留意利率彈升風險。

莊凱倫指出，除了通膨數據外，會影響聯準會貨幣政策的變數便是就業市場。目前美國就業狀況仍未達聯準會標準，但若失業率提前復甦，美國政府可能會於下半年開始解除當前就業補貼，且官方公布的失業率若達到疫情前的自然失業率水準（4.0%-4.5%），也會影響聯準會貨幣政策的時程規劃，故就業率復甦狀況也應同樣留意觀察。

但莊凱倫也指出，根據過去經驗，聯準會在貨幣政策化進程的順序上，應會先正式宣布減購資產、以一定速率逐步縮減當前購債規模，然後評估減購債的影響、審視當時金融環境後再評估是否升息，較不會出現突然升息舉措，投資人近期內暫不需對升息過度擔憂。

在投資建議上，莊凱倫表示，隨著經濟逐漸復甦、貨幣政策邁向正常化，市場也將回歸基本面，屆時包括企業 EPS 獲利等將是股價是否能持續上攻的主要動力。根據研究報告預估，2021 年全球主要股市企業 EPS 都有望有不錯成長幅度，其中以金融、循環股占比較高的道瓊歐洲 600 指數更可望受惠於今年景氣回溫大方向，整年成長幅度有望逾 47%，較許多地區股市強勢，建議投資人除了持續參與長期具成長特性的美國強勢成長股外，也可留意循環產業占比較重的歐洲股市，把握不同類股的成長契機。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期包括企業盈餘年增率隨著基期增高而走低、美國聯準會政策預期緊縮、後疫情時代的庫存調整及國際美元走勢影響資金流向等訊息持續干擾市場，加上籌碼較為紛亂，短期內台股表現略顯疲態，維持高檔震盪走勢。

但拉長時間來看，廖哲宏指出，包括全球各地經濟需求陸續恢復以及新的產品應用等，仍有望支持基本面維持向上，中期來說仍無看淡台股理由。在疫情的干擾部分，雖台股已不受國內疫情波動影響，但短期內仍不免受國際股市及雜音影響，不時呈現盤整格局。

在布局方向上，廖哲宏表示，隨著時序進入下半年，建議可關注包括伺服器、網通、IC 載板、PCB、功率元件、IC 設計等族群，但上半年表現亮眼的面板可能轉弱。在非電部分，運輸股因需求強勁表現持續亮眼，而受惠於企業支出回升的概念也有表現空間，可以留意。

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