小型電子期一口金額僅現行的1/8 下周掛牌上市

為降低投資人參與門檻，並提高投資人運用各種策略交易的操作彈性，金管會今 (24) 日表示，已同意期交所推出小型電子期貨契約，屆時小型電子期一口金額將是現行電子期的 1/8，可望讓更多投資人參與，預計今 (2021) 年 6 月 28 日上市。

金管會證期局副局長郭佳君表示，電子股成交值占台股約 7 成，顯示國人具有相當的投資需求；目前期交所股價指數類商品 15 檔，其中，為因應電子股的投資需求，因此早有電子期貨，不過，交易金額較高。

郭佳君進一步指出，期交所 2001 年推出小台指以來，截至去年，原型台指期日均量 18.9 萬口，小台指 24.5 萬口；而今年以來截至 4 月止，原型台指期日均量為 20.5 萬口，小台指日均量也較多、達 31 萬口；顯示小型期貨交易需求已超越原型，更受投資人青睞。

電子期貨契約乘數為每點新臺幣 4000 元，依今年 6 月 18 日指數收盤水準 829.76 點計算，契約規模約 331.9 萬元，原始保證金 21.2 萬元，參與門檻較高。

有鑑於此，期交所將推出小型電子期貨，契約乘數每點 500 元，契約規模為電子期貨的 1/8，也就是說 1 口電子期貨等於 8 口小型電子期貨，舉例來說，電子期貨原始保證金為 21.2 萬元，但未來小型電子期貨保證金則為 2.6 萬元。

郭佳君表示，小型電子期的交易暨結算規則等，均與現行電子期貨相同，另交易人持有未平倉部位數，每 8 口小型電子期貨契約得沖銷同一交割月份 1 口電子期貨契約。

金管會表示，未來將持續督導期交所規劃推出多元的金融商品，滿足國人多樣化的金融服務需求。