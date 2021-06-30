〈書摘〉不是每本書都值得讀，日本第一書評家教你精準選書

想找到對你有意義的一段文字，得先找到一本好書，所以我要先談談，該怎麼提高找到好書的機率。要如何分辨值得讀的書，以及不值得讀的書？

我認為選書必須遵守以下這個大前提：

書的內容好不好看，與你的事業好壞毫無關係。書本身就不是一件可供享樂的東西，而是使你人生得以享樂的「工具」之一。本書所談的「閱讀」，是抱持著目標、並且能夠引發各種後續行動的。閱讀不是為了取悅自己，而是為了拓展視野，挖掘出這世界的種種有趣之處。因此，內容好不好看一點都不重要，那不是重點。

拓展視野最好的方法，就是與大人物當面聊天。建築師安藤忠雄讀國中的時候想當個職業拳擊手，但是某天看到年輕木工在增建平房二樓，就發現了建築的有趣之處。這個故事當然要聽安藤先生親口說最好，但大多數人沒這個機會，所以我們能透過他的自傳《安藤忠雄：我的人生履歷書》，得到相似的體驗。

以安藤忠雄的故事為例，我們可以發現另外一個閱讀重點，那就是能夠想像，這些了不起的大師，一定都非常享受自己的工作。適材適用，人們只要能做適合自己的工作，就能展現更好的成果，讓社會更加富庶。不僅如此，他們全心投入工作的姿態還能感動他人，吸引更多人投身同樣的工作。

如果有人問你一本書的讀後感，你只會說「好看」、「無聊」，那就要小心了。我希望你能回答出這本書讓你感覺到什麼、如何拓展了你的視野。如果答不出來，代表你閱讀時缺乏目標，或者這本書不值一讀。

別只挑喜歡的作者來讀

閱讀商業書有幾個陷阱，其中之一就是專挑自己喜歡的作者，或者價值觀與自己相近的作者來讀。若是讀小說，專挑自己喜歡的作家來讀是沒問題的，但閱讀商業書不是「消費」而是「投資」，光看讓自己舒服的書，就無法突破成長。價值觀相左的作者成功經驗，或自己不擅長的知識領域，確實讓人看了就不舒服，甚至讀不懂。

像我會看消費性產品經營者所寫的書，也會畫線，從中獲得影響與刺激，但心裡依然認為「我不適合這個產業」。我能夠理解顧客心理，也懂行銷原理，但就是無法親手執行。

然而閱讀最大的價值，就是能輕易接觸不同價值觀的人的思維。只要清楚自己絕對做不到什麼，不適合做什麼，自然就知道自己應該學習補足些什麼，又該把什麼交給其他人處理。例如經營企業的人，就是因為清楚自己做不到的事，才會聘雇員工來做，也因此才能清楚列出聘僱條件、透過面試找到合適的員工。

只看自己喜歡的書就像挑食，挑食會造成營養失衡，傷害身體健康。你喜歡的資訊會自然而然往你靠近，所以更該刻意去接觸你不喜歡的價值觀，那麼你會發現世界更加多元而廣闊。

來源：天下雜誌出版