加密貨幣金融時代 Matrixport帶來投資新體驗

近一個月，幣圈經歷了一場過山車，從牛市的繁華逐漸進入一片低迷。面對諸多不確定因素，亞洲最大加密貨幣銀行 Matrixport 以其多元化的產品和服務成為了低迷市場下投資的新出路。

近期大陸地區關於加密貨幣市場的監管措施頻出。比特幣等加密貨幣的價格直接出現懸崖式下跌。加密貨幣市場也因此處於低迷狀態。不過這並不影響整個行業的向前發展，畢竟加密貨幣行業是一個全球性的行業。

市場低迷，投資熱度不減。企業低價吸籌堅持持有，MicroStrategy 以 4.89 億美元購買了 13005 枚比特幣。目前共有 33 家上市公司持有超 21 萬枚比特幣。小散戶恐慌出貨持幣大戶穩健理財，尋求財富保值或升值，靜待牛市的再次來臨。

Matrixport 一站式服務專業投資助力資產增值

面對市場的動盪，投資者和機構亟需更加專業的加密貨幣投資。為滿足這些需求，加密貨幣銀行 Matrixport 應運而生。

Matrixport 是一家集交易、借貸、加密資產託管及支付等服務於一體的一站式加密資產金融服務平臺，為礦機、礦池、量化基金、數幣借貸平臺、數幣基金、交易所、OTC 交易商等提供加密資產金融服務。

Matrixport 由比特大陸聯合創始人吳忌寒參與設立，由 IDG 資本、lightspeed 等全球頂尖的機構和投資者投資。Matrixport 在全球擁有 180 + 員工，來自區塊鏈、金融、互聯網領域的頂尖團隊。其團隊成員 CEO 葛越晟曾是比特大陸聯合創始人；COO Daniel Yan 曾在香港美林銀行做亞洲外匯產品交易。

在安全和合規方面，Matirxport 由合規機構託管商 Cactus Custody 保駕護航。Cactus Custody 選取了在業界最高等級的 HSMs(硬體安全模組) 和專有的多層冷暖存儲系統中管理私鑰，核心託管基礎設施部署在三大洲的銀行保險庫四級數據中心。在合規方面，Cactus Custody 不僅持有香港 TCSP 牌照，也在所有經營轄區嚴格遵守反洗錢規定，並以最高標準進行 KYC。【1】Matrixport 於 2019 年 7 月上線，距今不到 2 年的時間裏 Matrixport 月交易額已經達到 50 億美金，在貸餘額達到 7 億美金，資產託管金額則達到 100 億。

擁有如此成績的背後是 Matrixport 對金融產品的深度挖掘和對用戶的優質服務。

對於大客戶加密貨幣理財設計了類似傳統金融理財的基金產品，也有嚴格審查後的 defi 挖礦理財，在保證資產安全的前提下穩健收益。Matrixport 首創的雙幣理財不僅為用戶提供免費的 1288USDC【2】體驗金購買雙幣理財賺取投資抵扣金，並且將起投額調整到 80 USDC/USDT 降低用戶投資門檻。迎新的 USDC 固定理財為 30% 年化，並且在投資後還可以獲得平臺獎勵。包攬眾多加密貨幣投資產品的 Matrixport 一直走在創新的路上，同時在為用戶創造安全穩定的收益。

不管市場處於什麼行情之中，不同的用戶都可以通過 Matrixport 實現降低風險、實現財富保值、增值等目的。

在加密貨幣金融服務的大時代，專業服務機構將成為一種趨勢。Matrixport 憑藉豐富的行業資源和領先的技術能力，以其專業的產品和全面的服務將繼續引領加密貨幣行業創新金融服務，站在客戶的角度助力行業的前進。

【1】KYC: Know your customer 是企業確認客戶身份的程序

【2】USDC/USDT: 穩定幣，是虛擬貨幣的一種，是一種以加密貨幣的形式來模仿傳統的法幣 (法幣就是政府發行的貨幣)。

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引用資料：鏈聞 chainnews：數字金融提檔加速，專業服務商如何正確發力？