傳產股漲不停 4檔強勢股吸睛

撰文：劉宗志

台股今（2021）年上半年在航海王領軍之下，鋼鐵人、織蛛人、紙片人等傳產大軍紛紛出現一波報復性大漲，隨著 5 月疫情爆發引來一陣上沖下洗，不少個股中箭落馬，但也有個股再創新高。時序進入第 3 季，上半年傳產族群的強勢表現，下半年是否能夠持續？又有哪些傳產股就像去年的台積電（2330），將挑大樑扮演台股要角？

從資金比重來看，今年來最熱鬧的族群當屬航運股，這陣子幾乎每天的成交比重都占了大盤 3 成以上，其他像是鋼鐵、造紙、塑化、金融、紡織、橡膠、化工、玻陶、食品、水泥等，則是有輪動表現。

以 6 月 11 日的成交比重為例，當天整體電子成交比重約 44%，其中半導體占電子成交比重的半數，算是電子股當中的熱門族群。然而，這和過往電子股買賣交易動輒占大盤 6 成、甚至 7 成的狀況已經截然不同，今年來資金由電子轉往非電子股的趨勢可見一斑。

反觀非電子股，6 月 11 日航運股交易占了大盤近 36% 的比重，單日成交金額高達 1,466 億元，比半導體類股的 958 億元足足多了 5 成。其他像是鋼鐵股也占了 4%、成交值 166 億元，比電腦及周邊類股的 91 億元多了快 1 倍。

有強勁業績支撐

傳產族群挑台股大樑

股市老手都知道「有量才有價」，實際套用在這波傳產族群上，似乎也印證了這種狀況。以最強勢的「航海王」為例，航運類股從去年底的 102.5 點，經過今年元月的修正後，2 月再展開主升段攻勢，已經連續 4 個月拉出紅 K 棒，截至 6 月中旬，航運類股還在持續創下新高紀錄，指數來到 239.79 點，今年以來漲幅已經翻倍有餘。

航運股當中的指標股當屬貨櫃三雄──長榮（2603）、陽明（2609）與萬海（2615），股價上演大驚奇戲碼，翻倍再翻倍，背後其實是有十多年來僅見的超強基本面支撐。

以龍頭長榮來看，2019 年 12 月疫情前的業績約 155 億元，去年底開始受惠缺櫃漲價題材，營收明顯增加，到了今年 3 月營收已經超過 300 億元，不但遠遠超越去年上半年疫情險峻期間的水準，甚至比疫情前的業績大增 1 倍之多，同步帶動股價大漲數倍。

另一個傳產股熱門族群「鋼鐵人」，今年表現也相當強勢，類股指數去年底收在 117.72 點，今年 5 月一度來到 216.71 點，漲幅高達 84%。然而，對比航海王，鋼鐵人一直到 6 月中旬都還沒能突破 5 月的前波高點，表現不如航運類股強勢。

雖然鋼鐵類股整體走勢不如航海王，但也有表現超級強勢的個股。以此波鋼鐵類股指標股中鋼集團的中鴻（2014）為例，股價從 3 月底 19.5 元開始一路大漲，5 月最高一度來到 62 元，漲幅高達 218%，而中鴻今年第 1 季每股盈餘（EPS）為 1.18 元，已經優於去年全年的 0.37 元，顯示今年對於鋼鐵類股而言，也是一個大好年。

至於其他傳產熱門族群如「織蛛人」紡織類股，今年以來從 551.95 點一度上漲至 5 月的 744.72 波段高點，漲幅也有 35%，相較於同期間電子類股指數從 720.32 點，一度上漲至 4 月的 864.35 點波段高點，漲幅約 2 成，織蛛人表現也明顯強於電子股。

另外，「紙片人」則是 6 月持續熱門的傳產族群之一，造紙類股指數在 6 月上旬再度創下 533.47 點新高，相較於去年底 346.32 點，波段漲幅 54%，表現可謂後來居上，對比大盤從去年底的 14,732 點，到了今年 4 月一度來到 17,709 點，波段漲幅約 2 成，紙片人的表現也是明顯強過大盤。

歐美疫情逐漸趨緩

將出現報復性消費潮

原物料方面，市場一般認為，隨著歐美等地疫情趨緩陸續解封，經濟活動也會慢慢恢復，加上全球此波大規模貨幣與財政政策的奧援，可望進一步加速景氣回升力道，原油、礦石、穀物等大宗物資需求將持續旺盛，支撐原物料族群表現。

從基本面來看，法人一般認為，由於歐美市場解封在即，即使短期受到台灣等部分市場疫情變化影響，長期需求復甦方向不變，塑料、銅及鋼鐵等原物料長期報價走勢，目前亦未看到疲弱現象。此外，大和資本發布台股下半年投資方向，推薦的 9 檔中小型股中，就有 8 檔是傳產股，包括儒鴻（1476）、聚陽（1477）等織蛛人強勢股就在其中。

凱基投顧也指出，伴隨歐美即將迎來經濟解封，預期這波報復性消費潮，除了讓筆電與自行車等消費動能延續外，也將帶動汽車、成衣、鞋類等消費後來居上，深受疫情所苦的旅遊、零售、餐飲、航空等諸多服務型消費，也將迎來明顯的動能成長。

觀察 3 指標強弱

決定下半年是否續抱

除了基本面沒有太大問題之外，進一步分析技術面與籌碼面，多數傳產族群仍維持相對電子、大盤強勢的表現，下半年可以留意 3 大指標，在指標沒有明顯轉弱之前，傳產族群的強勢局面可望持續。

指標❶ 產品報價：貨櫃航運報價、散裝航運 BDI 指數報價、鋼鐵、塑化原料、紙類等各族群的報價，以及後續營收表現是否如預期上漲，皆是必須持續觀察的指標。必須留意的是，一旦報價出現轉折，就要開始觀察市場籌碼是否跟著出現鬆動。

指標❷ 個股籌碼變化：投資人可以藉由個別股票的籌碼變化，判斷接下來可能的股價走勢。一般來說，法人與大戶籌碼增加、融資減少，對於股價後市屬於偏多；反之，大戶與法人籌碼鬆動、融資增加，則要留意後續股價進入整理，甚至走弱。

指標❸ 技術面走弱訊號：一般而言，股價相對類股或大盤弱勢，或是中長天期均線向下，都是個股走弱的訊號。

舉例來說，觀察航運類股當中的貨櫃航運次族群，目前運價尚未見到反轉，上海航交所 6 月 11 日發布 SCFI 貨櫃運價指數最新報價來到 3,703.93 點，週漲幅 2.5% 再創新高，此外，貨櫃三雄當中的龍頭長榮自結 5 月 EPS 為 2.91 元，單月獲利創新高；陽明 5 月營收 240.35 億元，累計前 4 月 EPS 已經大賺一個資本額；萬海 5 月營收 151.92 億元，相較去年同期翻倍成長。

再以長榮來看，近 4 週雖然融資都是增加，但法人有 3 週買超，股價均線持續多頭排列且有創高表現，籌碼面與技術面仍然強勢，其他包括陽明、萬海也與長榮相似，3 個指標同樣尚未出現轉弱跡象。

投資人可以綜合基本面、籌碼面、技術面 3 種指標觀察，通常有一個指標開始鬆動走軟，其他指標往往隨後會出現連動，此時可以考慮波段操作是否該告一段落，暫時落袋為安。以下根據傳產股公司各方面表現，篩選出基本面、技術面與籌碼面相對強勢的個股，再從中挑選 4 檔個股進一步解析，供投資人參考。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 7 月號第 166 期