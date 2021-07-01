那斯達克創新高 科技股再起  資金重回龍頭股 FAAMG市值均上兆美元

微軟、臉書和 Nvidia 是五月中旬以來引領美國科技股走出多頭的領頭羊，強勁的獲利能力、雲端、AI 等的趨勢性發展明確，暫時讓大型科技股走出反壟斷法案陰霾，強勢股不斷出籠。

【文／魏聖峰】

美國科技股從五月十一日至今，挺過聯準會六月間可能提前升息的壓力，大型科技股重新奪回多頭主導權，Nasdaq 指數再創歷史新高。這段期間，微軟資本市值突破兩兆美元，成為繼蘋果之後全球第二家資本市值站上兩兆美元的企業。美國法院駁回聯邦和地方政府監管機構向臉書提出的反壟斷訴訟，激勵臉書股價創下歷史新高，資本市值首度突破一兆美元。美國前五大科技股的資本市值全都成為一兆美元俱樂部成員，美國仍是引領全球科技領域創新的龍頭。

拜登總統就任後，發放給民眾的第二輪紓困現金入袋後，美國經濟逐步恢復成長，並出現溫和性通膨。這段期間以實體經濟為主的股票表現優於科技股，十年期美債殖利率持續上揚，最高來到一．七二％的一年多新高，也壓抑科技股這段期間的漲勢。四月底拜登總統宣布要推出二．二五兆美元的擴大基礎建設計畫推升道瓊工業指數頻創歷史新高。之後道瓊漲多回檔，先前遭華爾街市場壓抑的科技股股價落底後轉強。六月中旬聯準會的貨幣政策會議的結論，顯示聯準會將提前到二○二三年升息，引發股市震盪激烈。之後聯準會主席鮑威爾在國會聽證會中澄清當前通膨僅屬短期因素，美國經濟不會重演一九七○年代的通膨壓力。華爾街被鮑威爾說服，十年期美債殖利率跌破一．五％，市場資金回流科技股，大型科技股引領美股走高。

微軟市值突破兩兆美元

從大家熟知 FAAMG 前五大科技股來看，微軟從五月十二日 Nasdaq 這波相對低點至今，這段期間 Nasdaq 指數累積上漲八．三％，微軟股價的累積漲幅超過一成。六月以來微軟股價維持創新高走法，每天漲幅不算大，卻是很穩定的多頭走勢，並創下二七一．六五美元的歷史新高。這次創新高讓微軟的市值突破兩兆美元，成為蘋果後全球第二家市值站上兩兆美元的企業。微軟市值是在二○一九年突破一兆美元，這次成長翻倍僅花費約兩年的時間。

微軟執行長納達爾（Satya NAdella）在二○一四年接任後，大力推動產品雲端化，並改變過去視窗作業軟體、Office 軟體的使用模式，讓用戶更容易使用。尤其是推出 Office 軟體訂閱制，減少盜版軟體使用的問題，能讓用戶在考量購買軟體時不再需要花費一筆資金就能使用最新版本 Office 軟體，提高用戶的訂閱意願。訂閱制對微軟的好處是，用戶每個月都會付錢，維持穩定的現金流向，也能降低用戶的流失。

微軟這幾年針對企業客戶推出的 Azure 雲端運算產品，發展得不錯，在全球的雲端產品成為僅次於亞馬遜ＡＷＳ的第二大市占率，強化微軟的成長性。因應居家辦公和遠距教學需求，微軟推出線上會議軟體 Microsoft Teams。雲端事業目前已成為微軟的成長主力，去年營收中有三三．八％來自智慧雲端部門。產業分析師 Hilary Frisch 認為，微軟在很多領域發展的很好，無論是遊戲、雲端、自動化、分析還是人工智慧的ＡＩ，業績和股價將會順著雲端和經濟解封的列車持續發展。微軟在六月下旬發表新一代視窗作業系統的 Windows 11，優化用戶的應用程式，提高新的工作體驗。低調是微軟一貫性作法，在全球大型科技股的蘋果、亞馬遜、谷哥和臉書都被美國和歐盟監管機關盯上的反壟斷法案，微軟從來沒被點名過。（全文未完）

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