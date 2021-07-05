【安聯投信】全球新興市場、亞洲不含日本及美國股市迎來資金淨流入

美國最新就業報告報喜，美債殖利率來到短線低點，全球股市漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括全球新興市場、亞洲不含日本及美國地區股市迎來資金淨流入，其中亞洲不含日本股市以 13.03 億美元的淨流入居全球之冠；歐非中東、已開發歐洲及拉丁美洲股市資金則呈淨流出狀態。

安聯投信表示，美國 6 月非農就業數據報 85 萬人優於市場預期，但失業率則意外小幅上升；此外，因石油輸出國組織對於是否增產未達共識，油價上周走高，但後市可能轉為錯綜。在多空雜音紛雜影響下，全球股市漲跌互見，美股部份四大指數單周齊揚，其中標普收盤再創新高，呼應淨流入的資金；道瓊歐洲 600 指數單周下跌，亞洲在疫情反覆干擾下主要指數如日本東証、中國上証深証、香港恆指及東南亞多國股市皆收黑，台股則為亞股中少數收紅者。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，從年初至今，疫苗施打進度使得歐美經濟活動持續復甦，各國政府也重新審視在疫情期間推出的大規模貨幣政策。根據美國聯準會最新 6 月利率決策會議資料，聯準會對於美國 2021 年包括實質 GDP 成長、整體通膨率等數據預估已較 3 月會議明顯上調，未來也將逐步開展貨幣正常化措施，而拜登政府規畫的財政政策後續可望接力，提供市場與經濟支撐。

謝佳伶指出，5、6 月影響市場情緒較大的雜音便是偏高的通膨數據，使市場擔憂聯準會是否會因此快速緊縮現有貨幣政策，影響流動性進而出現波動。然而謝佳伶表示，近來通膨數據較高是因去年同期低基期效應及解封、原物料價格與缺貨等因素造成，明年應可望明顯下降；其次，依過去經驗，聯準會在貨幣正常化的過程中也會先開始逐步分批縮減購債規模，後再視包括市場狀況與就業數據等規劃下一步政策，將會保持一定耐心，應不會出現短時間內無預警升息的舉措。

謝佳伶表示，近期也觀察到美債長端利率出現下跌、殖利率曲線趨平的狀況，也可能是包括近期公債供給減少以及通膨預期略有降溫等原因造成，市場憂慮得到緩解，相對有利於如美國股市、高收益債等風險性資產表現。在後續觀察方面，雖美國經濟已在逐步解封，但各項指標中服務業及就業數據仍有改善空間，而接下來拜登財政政策進度是否可順利接上支撐、疫情反覆與變種病毒等狀況，也應密切注意。

在台股方面，安聯投信表示，過去一周台股大致仍維持高檔震盪，類股上則以航海貨運及受惠美國基礎建設題材的鋼鐵股持續強勢。不過因交投仍相對熱絡，加上短期內累積較大漲幅，短線上內可能持續處於類股輪動格局。

安聯投信台股團隊表示，目前市場主流仍以航運及原料類股為主，雖電子產業營運展望佳，但市場仍擔心後疫情時代需求可能出現鬆動，短期內上漲空間有限，須待業績真正明顯超過預期，才有望帶動另一波漲勢。

往後觀察，安聯投信表示，接下來應持續關注美國聯準會進一步動作以及美債殖利率的走勢；此外，因外資於過去一周仍呈賣超狀態，後續動向也須持續留意。

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