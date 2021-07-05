【安聯投信】三大債市齊迎資金淨流入 風險情緒正向

美國聯準會官員再度發言緩解通膨憂慮，美債殖利率走低，科技股再創新高，帶動風險債走勢。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債皆迎來資金淨流入，其中新興市場債由前一周淨流出轉為淨流入 24.7 億美元，動能改善。

安聯投信表示，聯準會副主席上周表示推動物價上漲的供應瓶頸可能只是暫時現象，應該會在未來 12-18 個月內降溫，相關偏鴿言論緩解市場前幾周對通膨及緊縮的擔憂，加上科技股走升同步激勵風險性債券表現。觀察債市，上周包括全球及歐美主要市場投資級債、高收益債等資產單周多數走揚，反應市場情緒的美國 10 年期公債上周則收於 1.42% 左右水位，呼應了市場當前相對正向風險情緒。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，在聯準會官員發言緩解，以及市場陸續消化通膨消息下，過去一個月受到關注的美國 10 年期公債殖利率較前一個月略有回落。但在經濟持續回溫、貨幣政策將邁向正常化的大前提下，基礎利率長期還是可能走升，而如此帶來的利率風險，也將是投資人往後布局時不可忽略的重點之一。

謝佳伶表示，利率的走升對整體金融市場都會有影響，其中對債券資產的影響更不能小覷。回顧近年來幾次利率彈升的期間，包括 2013 年聯準會縮減購債，及 2017 年、2021 年數次的通膨擔憂，相對於長天期債券較易受到市場利率走升影響、衝擊資產價格，短天期債券因距債券到期日較近，不但期間受到利率走升的影響較低，在到期前對於發債企業的信用變化掌握度也更高，展現較佳防禦性。

在此前提下，謝佳伶指出，債券投資者在投資時應留意資產每一單位存續期可提供的收益率。觀察市場主要債券資產，可發現至 6 月底止，美國短年期高收益債的平均存續期約為 1.82 年，約為全球高收益債的一半以及美國投資級債的四分之一。在同期間，美國短年期高收益債每單位存續期可提供的收益率則來到約 1.6%，明顯高於全球高收益債的 1.05% 及美國投資級債的 0.25%，有助於在接下來市場利率走升的期間，提供投資人較佳收益率並承擔較低的利率風險。

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