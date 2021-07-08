彭博社專訪 FTX 創始人 SBF：探討加密貨幣發展的五個趨勢

Sam Bankman-Fried 認爲，區塊鏈的潛力或將體現在支付和智能合約的應用上，此外，隨着政策的出臺，能源消耗過大仍是行業內需要面對的主要問題。

原文標題：《Q3 趨勢整理｜彭博社專訪 SBF，探討加密貨幣未來的五大趨勢！》

受訪者：Sam Bankman-Fried，FTX 創始人

撰文：James Chiu

FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 近日接受《彭博社》專訪，專題題目是《理想 vs. 現實：加密貨幣的未來》。對於加密投資人而言，在歷經了充滿夢想的一年和糟糕的 Q2 後，討論理想和現實也許正是時候。

作爲新晉的加密獨角獸，FTX 涉足了許多加密領域，除了交易所業務外，還包括 DeFi、支付，甚至還規劃了碳中和策略。此次專訪內容包括加密貨幣價格波動性、加密產業的潛力、法規監管、ESG 和碳中和、比特幣未來、機構動向。

價格波動高是凝聚共識的過程

比特幣（或加密貨幣）的價格波動性一直以來都爲人詬病。

PayPal CFO 在 5 月時表示，由於其價格高波動性，PayPal 暫時不會在資產中配置加密貨幣；全球最大投資銀行高盛（Goldman Sachs）上月報告指出，比特幣的高波動性使它並不適合作爲「長期價值儲存」或是「可投資類別」。

SBF 指出，任何金融資產的定價都是仰賴市場共識，而價格波動性高是新興資產的特性。不過隨着資產逐漸成熟，市場會逐漸形成共識，所以在市場對加密貨幣定義之前，高波動性是不會改變的。

「今年 Q1，加密資產價格大幅上漲，很多人認爲這是因爲大型金融機構入局生態系驅動所導致。事實上，在和許多大型金融機構談過後，就算它們還不知道要如何探索，但它們都表示想以某種形式的方式參與加密產業。」

SBF 表示，如果你只是想在區塊鏈上穩定交易，那麼可以選擇穩定幣，但如果是想投資價值儲存的資產，那麼就不能要求這些資產要「很穩定」，因爲那違背了市場有效的假說。

價格沒共識，但探索方向也許有

SBF 接着表示，加密貨幣和區塊鏈的潛力或許將會體現在支付（特別是國際轉帳）和智能合約的應用。

確實，在過去一年間，可以看到許多產業、機構開始接受比特幣（或加密貨幣）支付，包括電動車巨頭特斯拉（現已拒絕）、房地產龍頭 Caruso 接受比特幣作爲租金、大聯盟運動家隊、NBA 獨行俠隊。

而真正的變局可能是支付巨頭開始加入。 PayPal 今年 Q1 開放加密貨幣支付，平臺的 2,900 萬餘商家都可接受加密貨幣，隨後 VISA 今年三月也宣佈將比特幣納入其支付版圖。萬事達卡則認爲 CBDC 纔是未來，但即便如此，它們同時也和雙子星交易所合作，推出加密金融卡。

PayPal CEO 舒爾曼（Dan Schulman）在 Q1 財報會議中表示，開放加密貨幣支付與交易是公司最關鍵的成長動力。加密貨幣功能用戶中，有超過 50% 的人每日打開 PayPal 應用程式，用戶黏着度明顯增加。 Paypal 本季淨營收爲 60.3 億美元，同比增長 31%。

另一方面，交易所也開始推出自己的支付系統。幣安早前宣佈 Binance Pay 啓動 Beta 版，商家可以接受 30 餘種加密貨幣。 FTX 五月也宣佈推出「FTX Pay」，提供外部工具程式讓商家將程式嵌入在網站中，做到「一鍵支付」。

Sam 表示：「對很多人來說，電子匯款很容易似乎有點自欺欺人。一旦談論跨國（政權）支付，通常就需要花上數天時間，受續費可能是數百美元，而且很多線上轉帳根本不支援跨境匯款，還必須要親自到銀行轉帳。」

SBF 認爲加密支付可能是更好的「價值轉移方式」，隨着時間推移，跨境支付的系統和周邊服務就會越完整。

另一個有潛力的探索目標是「智能合約」。 SBF 表示，在區塊鏈上執行智能合約，讓程式語言自動執行命令、仲裁，並完成即時交割、清算的概念相當酷。

有趣的是，雖然許多人認爲區塊鏈的應用，例如 DeFi，是非常投機的，但自五月價格下跌以來，DeFi 的鎖倉量（TVL）並沒有減少太多。

據 Arca 加密基金的報告，雖然許多 DeFi 協議的原生代幣價格雖然在下跌，但 TVL （總鎖倉量）實際上是增加。例如 AAVE 代幣價格下跌 60%，但 TVL 卻創下歷史新高。 Yearn Finance 代幣 YFI 下跌 50%，但 Q2 與 Q1 相比，收益增加了四倍。

總體來看，歷經五月的大跌後，DeFi 協議的 TVL 仍然維持在高檔，基礎設施的用戶數並沒有減少。實際上，五月是有史以來 DEX 交易量最高的月份。

DEX 交易量

各國監管正在釐清「加密市場監管架構」

中國政府近期加強監管力道，包括蒙古、新疆、青海、雲南、四川省都頒佈了挖礦禁令，內蒙古自治區甚至要將礦工納入社會信用黑名單。此外更是約談中國各大銀行，要落實打擊加密貨幣行動，禁止爲其提供相關服務。

SBF 認爲此次監管約可分爲兩種方向：一是打擊槓桿交易，二是打擊礦業。

需要注意的是，中國政府的打擊重點並不是加密貨幣或是數字資產本身，而是提供槓桿（加密衍生品）的交易所和比特幣礦工，而這點和中國的貨幣緊縮政策有很大的關係。

過去一年，各國央行的極寬鬆貨幣政策導致人民幣匯率升值、股市上漲、房價增加，投機的風氣也讓民間融資率增加，按照這個情況一旦 Fed 縮表和升息，資金退潮的情況將讓中國的經濟陷入麻煩。所以從 Q2 開始，中國便開始進行一連串的措舉，包括 M2 貨幣供給量減少、將螞蟻金服（民間融資管道）納入監管，當然也包括打擊加密產業。

SBF 表示，全球政府都在釐清自身對於加密產業的監管態度，這是一個過程。在加密貨幣逐漸走入主流之際，各國政府試圖告訴大家，他們對於加密貨幣的態度、監管規定。而對交易所來說，就必須要釐清各國的未來方針。

他強調，值得慶幸的是，FTX 是國際交易所，任何一個大陸的佔比都不超過總收入的 10%；但對於將業務放在單一市場的交易所來說，這段時間可能會是陣痛期。

另一個監管的重點則是挖礦的能源問題。

打造「綠色」加密產業

自 2021 起，比特幣和加密貨幣的能源問題就開始浮出檯面。 SBF 認爲，雖然很多人以網路安全當作能源損耗的擋箭牌，但考量到比特幣網路上的「交易量」，比特幣交易耗費的能源和其它支付網路完全不在一個量級，所以能源問題一定是加密產業要面對的問題。

幸運的是，目前許多競爭公鏈的已採用權益證明共識（PoS），以太坊也會在今年逐步從工作證明（PoW）轉換成 PoS。但網路並不是唯一一個有能源問題的地方。 SBF 表示，隨着加密產業會逐漸擴張，加密企業也要逐漸變得更綠能，不管是針對環保議題發聲，儘可能達成碳中和。

SBF 此前就提供了一套「碳中和數學公式」，簡單來說就是，如果你在區塊鏈交易上花費 1 美元的手續費，就向 Cool Watch 捐出 0.0026 美元，這樣就會達到碳中和，而這個公式已經由 BitMEX 交易所率先使用。

「我們要儘可能的消除對環境的影響，無論是在禁止森林砍伐的議題發聲，達成淨零排出，或是其它方式。讓加密產業變得能綠能在未來經濟趨勢上是合理的。事實上，FTX 已經承諾至少會先透過補償 Cool Watch 達成碳中和。」

事實上不只是 FTX 和 BitMEX，資產管理規模達 25 億美元的 One River Asset Management 已向美國 SEC 提交碳中和比特幣 ETF 的申請，透過購買碳權，來抵銷基金裏比特幣資產所產生的相關碳足跡，新申請的 ETF 也會採相同作法。

比特幣的未來：成爲儲備資產、在 Layer 2 上交易

那比特幣的能源問題呢？

北美礦工共同成立的比特幣挖礦委員會（Bitcoin Mining Council，BMC）先前公佈了一份調查結果指出，全網有 20% 以上算力是使用再生能源，而預估 Q2 將會達到 56%。劍橋大學替代金融中心（CCAF）的統計也指出，比特幣的能源消耗約有 39% 達到了碳中和。

方舟投資研究總監溫頓（Brett Winton）更是表示，比特幣挖礦有可能促進電網更大規模的使用太陽能加上電池系統，擴展其經濟規模。

Source: Bitcoin Mining Council from YouTube

如果將閃電網絡、PayPal、VISA 或是以太坊上的 wBTC 都視爲是另一種比特幣網路的側鏈，那麼 SBF 認爲比特幣的交易將會移轉至側鏈。另外，他也認爲，未來的支付可能會以穩定幣爲主，比特幣變成是「價值儲存」的資產。

「如果你的目標只是要在區塊鏈上交易美元，那麼穩定幣會是你的答案；但如果你是希望價值儲存資產，比特幣（或其它加密貨幣）則會是你的選擇。」

最後，SBF 總結到，加密產業的創新遭到嚴重低估，很多人會覺得 DeFi 的概念很好，可以用作銀行的「補充工具」，而這只是目前我們可以看到的未來，事實上，如果 DeFi 真的大規模應用，會看到不一樣的風景。

他以 Netflix 爲例，原本是想作爲 DVD 租片的補充，但卻不小心發現，線上觀賞電影、電視劇，纔是真正的未來，甚至許多精彩的紀錄片、電視劇已經是 Netflix 的原創影片。

「可以看到在現在許多金融科技公司都想跨足區塊鏈產業，而我們（區塊鏈產業）正在做的是顛覆傳統金融。我認爲這些金融科技公司需要認真瞭解並整合這些技術，而不是在我們推出產品的時候，才大感驚訝，後知後覺。」