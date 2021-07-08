第三季國際十檔多空指標股  後疫情時期產業趨勢發展漸明朗

彭博商業周刊點名十檔第三季值得觀察的指標股，包括輝瑞、DoorDash、波士頓啤酒、高通、裕信銀行、小鵬汽車、空巴和嘉里建設等橫跨各產業的觀察名單。

【文／魏聖峰】

上半年全球股市表現亮眼，道瓊、Nasdaq、S&P 500 指數均創歷史新高，歐股的德國、荷蘭股市也頻創新高。亞洲的印度股市不畏變種新冠肺炎疫情下跟著全球股市創新高，台股與韓股也維持多頭不墜的創新高行情。隨著上半年全球股市漲幅已高，市場震盪將異常激烈，各產業在後疫情時期的發展也都不同調。

彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）點名十檔在第三季期間值得觀察的多空指標股。這十檔指標股包括輝瑞大藥廠、DoorDash、裕信銀行（UniCredit）、標準人壽保險安本、俄羅斯聯邦儲蓄銀行、小鵬汽車、波士頓啤酒、高通、空中巴士和嘉里建設等。其中，DoorDash、波士頓啤酒和空中巴士屬負向表列指標。

輝瑞大藥廠是第三季最要注意的指標股。輝瑞大藥廠和德國 BioNTech 以 mRNA 技術研發出來的新冠肺炎疫苗，目前各國政府認證是最有效的疫苗之一，已拿到許多各國政府下的額外訂單。彭博商業周刊指出，目前金融市場並不清楚這些額外的新增訂單會對輝瑞的營運有多大挹注；他們認為，光是這些額外訂單就能讓明年輝瑞大藥廠的營收額外增加一四○～二四○億美元，並讓二○二二年的營業利益提高二八～五三％。每劑疫苗在富有國家可賣到三○～四○美元，在中型國家每劑可賣十五～二○美元。或許輝瑞賣較低價格疫苗訂單的機率較高，但這類低價疫苗的數量龐大，對輝瑞的營運仍有很大挹注。目前輝瑞的股價僅反應明年每劑疫苗約二○美元。

疫情觀察股表現不一

輝瑞大藥廠將在七月底發布財報時揭露疫苗訂單情況。歐盟正在和輝瑞洽詢購買二○二一～二三年期間的十八億劑疫苗訂單。輝瑞則已揭露加拿大政府已經購買輝瑞明年和後年的一．二五億劑疫苗，並預約二四年的六千萬劑疫苗的選擇權。目前輝瑞股價不到四○美元，今年以來的股價漲幅不到八％，價格有被市場低估之嫌。

DoorDash 的營運總部在舊金山，是美國最大的外送平台，市占率約五六％。與 DoorDash 平台合作的店家約四五萬家，約有兩千萬個消費者。過去一年來營收年增率二二三％、達到三六億美元。隨著美國經濟逐漸解封，民眾可以外出到餐廳和酒吧消費，減少向外送平台訂餐或是每次訂餐金額會比以前少，將衝擊 DoorDash 外送訂單成長甚至可能下滑，該公司可能很難在今、明年達到三七億個訂單的目標。再者，經濟解封後民眾可外出直接去餐廳取餐，也降低店家對外送平台的依賴。

波士頓啤酒這幾年推出多元化相關啤酒飲品，推出低酒精量的飲品和汽水在疫情期間深受消費者歡迎，成為消費者在家主要的消費品。經濟解封後，民眾可外出到餐廳和酒吧消費，會減少這類飲品的消費，取而代之的是去酒吧喝雞尾酒、生啤酒。如此可能衝擊波士頓啤酒的營運表現，過去一年波士頓啤酒營收年增四七％、達到十九．五億美元。

包括蘋果在內的全球主要智慧型手機製造商都已在去年推出５Ｇ版智慧型手機，並成為消費者換機的熱門商品。高通在５Ｇ微處理器的技術層次高，蘋果、三星電子和中國手機業者都是高通的客戶，５Ｇ智慧型手機銷售越多，高通受惠程度越大。受惠 iPhone 12 是５Ｇ版手機，５Ｇ手機銷售量激增，將會反映到高通的營收成長。根據彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）預測，今年５Ｇ手機銷售將有十三％的年增率，將會讓高通在二○二一會計年度營收達到三二一億美元。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2151 期

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