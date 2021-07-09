台積電先進製程霸主確立

文．高適

正當歐美國家進入解封狂歡熱潮之際，疫苗施打率偏低的東南亞國家卻面臨 Delta 變種病毒入侵的新挑戰，甚至部分國家已重啟防疫禁令，形成一個地球兩個世界的強烈對比。在各地疫情發展迥異下，市場勢必重新思考各地區經濟增長的預期，進而調整全球資金配置的投資策略，資金從低施打率地區轉回高施打率地區，就成風險趨避考量下較佳的資金移動方向。

半導體產業具有免疫抗體

根據彭博資訊，今年第二季外資從泰國、菲律賓及馬來西亞股市共流出 27 億美元，創去年第三季以來最大金額，主因就是印尼、菲律賓及泰國完整接種完疫苗的比率不到 10％，馬來西亞也僅有 11％。同樣的情況也出現在台灣，外資六月賣超台股 510 億元，同時也淨匯出達到 19.15 億美元 (約台幣 530 億元)，顯示外資操作邏輯具有一致性。一旦外資態度轉變成趨勢，對東南亞股市的大型權值股及指數表現就較為不利。

不過，從去年疫情爆發以來就可發現全球各國的封鎖停工等防疫措施，對身為戰略資源的半導體多會網開一面，成為少數運作不受疫情影響的產業。以半導體封裝測試及被動元件供應為重的馬來西亞，在六月實施的全面行動管制中也是讓當地封測相關企業或產線正常運作，可預期半導體產業有機會成為東南亞股市在疫情威脅預期高漲時的資金避風港，半導體為重的台股受影響程度也會相對較輕。

iPhone 完整拉貨期為營運掛保證

半導體下半年推進營運維持高檔的力量將來自蘋果的新品拉貨潮，相較去年 iPhone 12 因疫情缺料，延後一個月至 10 月 23 日才正式上市，實際鋪貨量也低於以往，不少消費者購買需求被迫遞延，導致蘋果去年第四季 iPhone 的銷售額年減高達 21％。

預期今年少了斷鏈問題且恢復過去上市時程後，蘋果供應鏈出貨成長就是大概率的事，對於半導體產能消化絕對有一定的貢獻。根據 Wedbush 報告顯示，iPhone 13 可能於九月第三週亮相，依照蘋果過去於週二舉辦發表會的規則推算，iPhone 13 應於美國時間 9 月 14 日亮相，並在下週的週五 (9 月 24 日) 正式上市，較去年 iPhone 12 提前整整一個月。

凱基投顧預估今年 iPhone 整體出貨量將年增一四％至二．二八億支，其中 iPhone 13 出貨量約為 8500 萬支，較去年 iPhone 12 出貨量 8000 萬支成長，下半年零組件端備貨量則達 9000 萬至 1 億支。儘管 iPhone 13 的規格升級有限，但毫米波機種將大幅增加，下半年出貨量約為 5000~6000 萬支，較去年同期為 2000~2500 萬支成長逾二倍，同時也會進一步推升因應毫米波用量增加的射頻元件、石英元件及電源管理晶片等等元件需求量。預期在第二季的產品過渡期後，七月起供應鏈營收動能將恢復。

蘋果產品滲透率持續提高

蘋果晶片代工廠台積電 (2330) 已開始生產 iPhone 13 用的 A15 晶片，A15 量產將反應在六月營收中，數字高低可視為蘋果供應鏈接下來營運動能強弱的先行指標。根據台積電先前所釋出的財測估算，六月營收需達到 1360~1440 億元才能達標，若最終數字落在此區間或以上都代表六月營收將創歷史新高，七月進入拉貨旺季再創新高的機會就更大。進入拉貨旺季再創新高的機會就更大了。

緊接在 iPhone 13 之後的蘋果新品還有新款 MacBook Pro，市場預估在 10 月底或 11 月初發表，處理器將搭載 M1 升級版的 M1X。此次共有兩款不同的 M1X 晶片，均會搭配 10 核心 CPU(M1 的 GPU 則為八核心)，其中八個核心專注在執行高效能應用，另二個核心專注在節能上，不同之處在於 GPU 核心，一個會採用 16 核心，另一個則採用 32 核心，都是交給台積電五奈米產線代工生產。市場不排除第四季發表的 Mac mini 升級版，也會改採用 M1X 處理器取代英特爾處理器，加快台積電在蘋果筆電及桌機產品的滲透率。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》1089 期，2021.07.09 出刊

來源：《理財周刊》1089 期

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