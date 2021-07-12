【安聯投信】通膨預期降溫 三大債市齊迎資金淨流入

美國 6 月服務業業擴張速度低於預期，市場預期經濟過熱率降低，聯準會開始減碼購債速度可能放緩，多數信用債券走揚。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債等皆迎來資金淨流入，其中投資級債及高收益債分別有 561. 和 9.2 億美元的淨流入，皆較前一周有所成長。

安聯投信表示， 美國 ISM 最新數據顯示 6 月份服務業擴張速度低於預期，市場認為經濟過熱機率低，短期內聯準會宣布減碼購債機會減少。從公債殖利率來看，除反映未來 30 年通膨預期的 30 年期美債平衡通膨率跌至 3 月以來最低，10 年期公債殖利率也下滑，單周收於約 1.36%。觀察全球主要債市，包括全球政府債券、美國政府債券及美、歐投資級債及高收益債指數幾乎全線走揚，與持續成長的淨流入資金相互呼應。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，在全球部分地區經濟開始復甦、通膨數據升高下，過去數月以來美債殖利率的走勢成為影響金融市場的主要因素之一，包括債券及股票資產等不時因其波動而出震盪，也使如何提高資產穩定度、減少相關風險成為此時投資的重點之一，對主要追求金流息收及穩定性的債券投資人特別是如此。

謝佳伶表示， 傳統在債券投資上，若要追求更佳的殖利率，就要往存續天期越長的債券尋找。然而在當前各國央行考慮逐步開始將寬鬆的貨幣政策正常化、市場基準利率會開始走揚甚至是波動時，長天期的債券在到期前會曝險於市場利率、以及連帶資產價格可能走跌的時間便更長、風險更大；對此謝佳伶建議，若要追求較佳的殖利率，但又希望控制對市場利率波動的曝險，可選擇短年期高收益債券，以較短存續期降低相關風險。

在投資短年期高收益債券時，謝佳伶表示可優先關注企業多為全球產業中龍頭、政府支持政策具彈性及規模的美國高收益企業債。觀察美國高收益債市，謝佳伶表示截至 6 月底止，有過半的美國高收益債企業未來的展望正向，而這也反應於債券違約率上。統計顯示，主要高收益債過去一年的違約率從去年受到疫情衝擊最重的 6% 高點一路降至近期的 2.5% 左右，若可進一步鎖定較佳品質的 BB 級高收益債，更來到約 0.04% 的水平，違約風險持續下降與改善。

在產業部分，包括航空、商業及房地產等產業因受惠於美國持續復甦的經濟帶動，相關產業中企業展望正向的比率來到了 94% 以上甚至更佳。在挑選券種時，謝佳伶進一步建議可關注相關企業所中所發行評級較佳（BB）級且存續期較短（2 年上下）之短年期高收益債，在追求穩定債息金流的同時，也更佳的控管利率與信用風險，度過殖利率震盪走升的時期。

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