【安聯投信】全球新興市場及已開發歐洲股市迎來資金淨流入

油價走跌、美債殖利率下滑稍稍減緩市場通膨擔憂，不過疫情起伏仍帶來影響，全球股市走勢震盪、漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括亞洲不含日本、歐非中東、拉丁美洲及美國等地股市多呈資金淨流出狀態，僅全球新興市場及已開發歐洲股市迎來資金淨流入，其中又以全球新興股市 6.32 億美元淨流入為高。

安聯投信表示， 上周多空雜音持續為股市帶來干擾，包括油價走低影醒能源股表現、變種病毒可能帶來新一波疫情的擔憂也衝擊市場情緒，反應市場情緒的美國 10 年期公債殖利率走勢震盪，單周先跌後升，收於約 1.36% 水平。上周美股包括道瓊、標普 500 及那斯達克等指數在上周後半回神走揚，一掃前半周陰霾，皆再寫下新高紀錄，僅費城半導體指數收黑。

觀察全球其他地區股市，道瓊歐洲 600 單周小幅收紅，亞洲地區主要指數如日本東証、日經持續走弱，中國 A 股收紅，較前幾周略有改善；其餘股市如香港恆指、台股及韓國、印度及東南亞等地股市受到變種病毒肆虐影響，單周也多收黑。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，在疫苗持續施打下，美國經濟邁向復甦，多數企業的獲利狀況逐漸改善，也推動金融市場多數資產的走揚。除了傳統上強勢的科技成長股外，去年受到疫情影響較為弱勢的產業如非必須消費、能源及金融等在 2021 上半年通膨增溫的環境下企業獲利成長明顯，相關股票也多有不錯表現，一掃過去年陰霾。

謝佳伶指出，雖在上半年因部分資金轉至上述循環傳產股，成長股漲幅與去年相較一度略為放緩，但因經濟的回升代表著整體基本面的改善，加上大多科技成長股具有符合長期成長趨勢的利基，在風險情緒的轉佳下中長線來說仍有望再獲資金青睞、重拾成長動能，近期美股除道瓊外，標普 500 與那斯達克等指數也連續數周寫下新高，便是最佳例證。

謝佳伶表示，今年以來全球各國市場除了疫苗施打進度外，政府推出的政策刺激也不一，使得復甦狀況大不相同。而美國在其中除為少數施打第一劑疫苗人口超過 50% 的者外、政府政策支撐力道及彈性也大。雖近來聯準會開始討論啟動貨幣正常化流程，但拜登政府也準備推出財政基建政策接力支持市場與經濟，使美國企業體質有望持續轉佳，多數企業的現金水位充足、未來展望也多偏正向，皆有利於對美國相關資產後市發展。

在美國資產投資建議上，謝佳伶表示可搭配具強勢成長動能的美國成長股、可提供穩定現金流的高收益債及近兩年來發行與需求量皆快速成長、可隨股票上漲及具債券緩跌特色的可轉債等組成多重資產作為核心配置，以不同強項來應對多面的市況。在後續觀察方面，謝佳伶表示，仍須留意美國關鍵經濟數據發布，特別是服務業的復甦狀況及就業相關數據是否持續低於預期，以及最新財政政策推展進度。

在台股方面，安聯投信台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股盤面輪動加快，尤其在當沖比重加大的催化，以及部分市場基金集中於特定族群的情況下，也讓大盤更容易呈現高檔震盪的格局。但從另一方面來看，如使現象也使得原本專注成長利基的部分市場資金，開始留意相關成長股的投資機會。

在消息面部分，廖哲宏指出，近期持續干擾國際股市的通膨議題，應屬於暫時性的現象，目前看來通膨預期相對可控。從近期美國聯準會主席預期降溫的發言來看，聯準會應也不會於太短期內展開升息，科技成長股可望重獲資金青睞。

廖哲宏表示，目前台股基本面仍穩健且未出現轉折，建議仍可分批、伺機布局明年展望較佳的產業，若遇較大修正拉回則可視為買進機會。展望後市，近期內可優先觀察第三季公司法說與展望，中期則可專注上游缺貨及庫存水準、終端電子產品需求，並持續留意拜登美中關係政策與全球疫情變化。

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