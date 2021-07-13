這些年潛過國內國外許多地方，雖然這兩年因為疫情出不了國，但我深深覺得「台灣的海，真的不輸國外」！ 以下推薦台灣最棒的潛水熱點， 包括墾丁、小琉球、以及綠島。

01▲綠島鋼鐵礁一隅，能自在的穿梭在鋼鐵礁內是許多自由潛水員的目標。

墾丁

我目前居住在墾丁，這裡不只有陽光、沙灘、比基尼，海底世界更是相當漂亮，無論你是浮潛、潛水、初學者、進階潛水員，都可以在這裡找到想要的東西。

萬里桐

有些地方，去多少次都不會膩，對我來說萬里桐就是一個這樣的地方。

走著樓梯踩進沙子裡，如同湖水一般的海況，是許多人會來浮潛的地方。但我們穿好蛙鞋帶好面鏡游出去，又跟浮潛看到的是不一樣的世界。大概踢個 5 分鐘，距離岸邊一點點距離的地方有座小丑魚礁，上面遍佈了滿滿的小丑魚及海葵，這裡深度約 5-6m，非常適合初學者來玩耍。

但這邊只有秋冬季節比較適合來，夏天因為西南季風的關係岸邊會起浪，所以每年快進入夏天的時候，我都會默默看著小丑魚們跟他們說「掰掰，我們明年見」。

02▲萬里桐小丑魚群。

出水口

「出水口」是由核三廠出水口而得名，有分左側及右側，兩邊都有豐富的生態。如果是用 google 地圖導航的話，直接搜尋出水口，或是小峇里島岩都可以找到這個地方，下水很方便，是僅次於萬里桐之外好下的潛點。游出去一點點便有 10m 左右的深度，不過記得千萬不能游太出去，外面的水流時強時弱，如果不是有經驗的下水者，千萬不要貿然游到太外面，否則很容易被水流帶走。

夏季時，這裡也有許多水上摩托車業者，所以在這裡下水千萬要小心不要潛到他們的航道上，很容易發生危險。我很喜歡去右側玩耍，這裡有群梭魚，有時候像是一面牆，有時候是小小的一球群聚在那邊，我喜歡趴在海底，跟著他們的移動「今天比較小群喔！」或是「今天怎麼分開走啦？」「今年比去年大群喔！」然後感受著海洋的生生不息。

03▲墾丁出水口梭魚群。

合界排骨

這裡的深度約 32m，在水面上非常的難找，再加上合界能見度時好時壞，以及說起流就起流的海況，不太適合初學者來挑戰，如果你對出入水點不熟，最好放棄這個潛點喔！但如果你幸運，可以在這裡找到所謂的「沉船」，但與其說是一艘船，它又只剩下骨架的部分，因此稱為「排骨」我覺得更為貼切。船骨的殘骸就位於一大片白色沙地上，金花鱸、天竺鯛都是這兒的常客，你很難想像這麼小小一塊的殘骸，居然可以聚集這麼多的魚，是個讓你流連忘返的潛點。

艷光礁

艷光礁這兒最著名的應該就是一整片的花園鰻魚，下潛至 13m 左右，靜靜的趴在沙地上，他們就會慢慢地探出頭來，你只能靜悄悄地看著他們，稍微有一點動靜，他們就會「咻」的一聲縮回洞裡。

小琉球

美人洞、花瓶岩

「你今天要下哪？」「應該是美人吧！」，在小琉球遇到認識的潛伴時，這大概是最常出現在我身上的對話了。距離墾丁不遠的小琉球，也是一個我一年會來兩三次的地方，對於初學者來說，「美人洞」跟「花瓶岩」是相當適合探訪的地方。這裡沒什麼太多的珊瑚，但是卻有好多好多的海龜，尤其小琉球一直以來都很注重海龜的保育，所以現在甚至會有人戲謔地說「你來小琉球沒看到海龜？那你可以去買樂透了！」。

04▲小琉球的海龜隨處可見，不用潛很深就可以看得到海底風光。

鋼鐵礁

綠島有座鋼鐵礁，小琉球也有一座，龍蝦洞的軟珊瑚區外側海域有一座鋼鐵礁，深 32m，屬於比較進階的潛點，建議找當地導潛帶會比較安心！

綠島

你知道嗎？綠島其實是一個世界級的潛點，它常年能見度都在 20m 以上，習慣了綠島的能見度，你到哪裡潛水都會整個不適應，而且綠島一年四季都可以潛水，讓我們看看哪些潛點讓我印象深刻吧！

鋼鐵礁

對於自由潛水員來說，可以來鋼鐵礁一探究竟，算是對自己一個小小的肯定。鋼鐵礁矗立在一整片的沙地上，礁頂 20m，礁底 32m，悠遊自在其中，有種達成自己小小里程碑的感覺。

記得我第 1 次來鋼鐵礁的時候，因為綠島能見度高，32m 的深度看起來就像是 15m，覺得自己離海底好近，「拉繩子、平壓，拉繩子、平壓」我一直默念著這句話，告訴自己就快到了，結果睜開眼睛發現我才在繩子的一半。我才發現我雖然到了入口，但終點卻不是我能輕易抵達的所在。在那個瞬間你會發現，自由潛水的每一口氣都不簡單，在海裡要輕鬆自在的越潛越深，需要不斷的練習與累積，你才能到達那個想要的深度；就跟你的人生一樣，夢想永遠都是要靠自己一步一腳印的向前，才有可能到達你想要的目標。

05▲綠島鋼鐵礁全貌。

小丑島

你相信嗎？在一座小小的珊瑚礁上，有上百隻的小丑魚，「滿滿的滿滿的」，這就是我第一次看到它的感覺。這裡的深度約 12m，也是個很適合初學者來探訪的潛點。

十字架

記得剛學潛水的時候，我的水肺教練跟我說，十字架是他們會拿來辦海底婚禮的一個地方，當時的我覺得好浪漫，能在海裡見證愛情的永恆。這裡的深度約 8-15m，自由潛水初學者可以試著在十字架頂端跟它合影，玩了一陣子之後就可以跟潛伴們在這裡做各式各樣的嘗試，情侶之間也可以在這拍出很浪漫的照片。

06▲十字架給人一種「約定」的儀式感。

07▲浪漫的水下婚紗。

海底郵筒

綠島在石朗推出了「海底郵筒」的觀光景點，讓潛水員可以帶著自己手寫的溫度，從大海的最深處，寄出一封名為「分享」的明信片。石朗有一條長長的步道，許多潛水員都會從那裡下海，免去走潮間帶的困難。郵筒就位於步道的右前方，那邊有顆小小的浮球，下方的海馬郵筒以及大愛心都在那兒等你。海底郵筒只會幫你寄出特別為綠島海底郵筒製作的明信片，所以一般的防水明信片可能會讓你的明信片真的永遠石沉大海。

08▲海底郵筒寄出來自你深海的思念。

亞特蘭提斯

這個潛點的名字很夢幻，跟小美人魚她家城堡的名字一樣。它位於石朗階梯的右邊，退潮的時候可以在海面上看到它的蹤跡，深度約 5m，也是一個適合初學者來玩的潛點，再加上它真的很有失落國度的感覺，所以在這邊拍的照片也都很有秘境感，第一次來綠島絕對不能錯過它。

09▲與世獨立的亞特蘭提斯。

柚子湖

柚子湖是浮潛、自由潛水都平易近人的綠島初級潛點。它位於綠島東北方，過去之前可以看一下它的漲退潮，無論是哪種狀態拍起來都會有它的美感。但如果沒有把握的話，建議還是找當地的導潛帶路。去柚子湖建議攜帶膠鞋，因為從停車到走進去，大概需要走 15 分鐘，而且路途崎嶇不平，穿著膠鞋比較保護雙腳。這裡的深度約 3-5m，是初學者也可以輕鬆抵達的深度，或甚至不用到底，也可以拍出各種不同的剪影照，或是在深海探索的氛圍。

10▲柚子湖剪影。

仙人疊石

走過長長又崎嶇的路，氣喘吁吁的想著「到底還要走多久？」，大概有這種念頭的時候，就離我們要下水的地方不遠了。雖然這裡不好抵達，但是跟浪花拍出來的照片真的是無懈可擊的美，甚至會有自己不是在海底，而是在天空飛的錯覺。但真的要走好久，我想如果有人要我帶他來，我應該會再三考慮。

11▲彷彿在火山爆發下見證彼此的愛。



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來源：《單車誌》

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