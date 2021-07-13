01▲水下攝影的魅力

「潛水」像是在大海的藏寶箱內尋寶，同一個潛點潛幾十次還是流連忘返，次次都有新驚喜，水下攝影是潛水的下一步，開始感受到潛水的樂趣後，幾乎都會開始踏入水攝，記錄那片難以用言語形容的水中美景。為什麼水攝越來越吸引我呢? 我自己是個喜歡用照片影片寫日記的人，開始潛水後更是無法自拔，尤其是在馬爾地夫工作的那段時間，水下的生物種類豐富，天天海底總動員，上班是每天最期待的事，我希望你也能體會潛水跟水攝的樂趣，跟我一樣愛上這項好玩的活動。

02▲水中攝影的樂趣等你來發掘。

如何挑選相機

「工欲善其事，必先利其器」，相機種類這麼多、該如何挑選最適合自己的呢? 分析每台相機的特性的話，或許才翻開第一段你就頭暈了，簡單來說，相機體型越小越好操作，完全新手也不怕，體型越大功能越強。有人會把手機加個防水袋或殼，適合海邊戲水，這部分我們先略過。這裡就目前較熱門且價位接近的小型運動相機跟防水相機來說明，讓大家可以有個參考依據，Go pro 影片完勝，相機的照片更強，各有所長，當然還是要依照個人需求挑選。入門者兩者大同小異，用未來幾年預期的用途來挑選，你總有一天會變高手。

操作方式

人人都會拍照，卻不見得人人拍得好，拍照不是按下快門就好，按快門之前腦中必須想著構圖、光線、角度… 水攝並不難，只要掌握幾個技巧，你也能輕鬆成為大師，看懂相機功能，了解每個光圈、快門。

Ｐ：相機自動調整光圈、快門速度，偽專業／懶人模式。

Ｓ：快門優先，捕捉瞬間，適合拍攝快速移動的魚，缺點是採光量弱。

Ａ：光圈優先，抓光量多。

Ｍ：手動設定，自己調整想要的光圈、快門，近專業模式。

Auto 自動模式：最簡單，在幾近完美的情況下，能見度好、光線佳、水清無流、魚不跑、鯊魚在睡覺的時候沒問題，但這種潛點條件有點天方夜譚，水下變數太多，你的聰明才智絕對勝過相機，自動模式不是優先選擇，而且設定調整拍出好作品更有樂趣。

懶人設定一次上手

看懂相機功能後就是實際操作了，先從內建的水下模式開始，有水下人像、廣角、微距、顯微鏡以及 HDR 多張曝光。按照想拍攝的主題選擇，輕鬆贏在起跑點，拍出心得後再挑戰其他拍照功能。我亦經常使用水下模式，再從裡面微調其他功能設定，一般休閒潛水都游刃有餘。一找光線，跟路上拍照一樣，順光就順眼，背光剩背影。找正確光線源並不難，螢幕黯淡無光的反方向就是亮光源，180 度華麗轉身讓太陽幫你打光。

二看角度、構圖，這個其實見仁見智，各種角度及構圖會有不同效果，完全不會的就把主體放正中間，最不容易出錯，之後慢慢地學習其他角度構圖。比如主角在兩邊或上下，水下是四度空間，不只前後左右，還有上下，鏡頭往上移，拍太陽、光線、人像或魚群都有不同的效果喔！



03▲往上拍，看魚佔據天空。

三調色彩，顏色對了照片就及格，隨著深度增加，顏色會依照紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫的彩虹色階逐漸消失。紅色首當其衝先不見，也就是常聽到的「紅色濾鏡」。調整白平衡去找出正確的顏色，簡易的方式是內建的水下白平衡，分為淺、中、深不同深度。因為深度不是唯一影響色彩的因素，能見度、光線… 也會些微改變，我的建議是不論深度都用手動調整，整體顏色會更協調自然。在初階攝影階段器材簡單，沒有外接燈沒有鏡頭，表示一切都是看老天爺臉色跟技術來補強，這種與自然協調共處，融入其中並找出各種潛場的拍攝技巧很有挑戰跟樂趣。

拍攝小技巧

1. 靠近：水下有很多眼睛看不見的懸浮粒子，靠近一點能減少雜質並取得更清楚的畫面。

2 . 耐心：人物可以抓拍，邊游邊拍。拍魚就不一樣囉！動作輕慢，多等 30 秒再拍，一切都值得。

04▲多點耐心就能等到精彩瞬間。

成功沒有捷徑，只有多練習。多拍可不是快門多按就好，多拍不同主題、多嘗試不同構圖，經常瀏覽其他好作品及拍攝技巧，你也能拍出令人驚豔的作品。

05▲

簡單相機保養及問題排除

相機不是拋棄式，細心使用保養都很長壽，每次使用過後先浸泡乾淨的淡水，然後輕按每個按鍵幾次，排出卡在中間的鹽分、氣泡，用毛巾輕擦機身，再次輕按每個按鍵，排出殘留的水分後，放進防潮箱內存放，下次使用前重新清潔並檢查確認，相機會回報你的照顧。沒有防潮箱也可以用密封盒放乾燥劑的方式取代。

水下簡易問題處理

相機是完全密封狀態，陽光照射、使用過久、機身或防水殼過熱導致螢幕起霧，這不是進水別擔心，但起霧後暫時不要使用，先放到陰涼或乾燥處，讓熱氣水氣散去後重新檢查後再使用，亦能放進防潮箱除潮。或者也可試試老祖先的智慧，將相機放進米箱內除潮。

修圖技巧

以前許多人都用 Photoshop，拜科技之賜，現在 Dive＋ App 可以將照片影片一鍵還色，沒有艱難的功能介面，任何人都能輕鬆變大師。簡易修圖如剪裁、拉正、增加亮度或鮮豔度，一般手機或電腦內建的軟體或濾鏡就綽綽有餘。

生態保育

俗話說「巧婦難為無米之炊」，若水下沒魚沒珊瑚沒生物，攝影技巧再厲害有甚麼用？科學家預計 2050 年海裡會只剩垃圾沒有生物，距離現在不到 30 年，表示我們都遇得到。談拯救海洋或許太遙遠，何不從攜帶個人餐具及購物袋開始，減少使用一次性塑膠製品，你會發現，為地球海洋盡力並不難。

06▲漁網也是海洋殺手。

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來源：《單車誌》

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