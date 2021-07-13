潛水發生意外如何自救

「我不會游泳耶，可以潛水嗎？跟浮潛差不多吧？可以用鼻子呼吸嗎？耳朵會很痛？一定會嗆水？海水很鹹嗎？鼻子會進水？水下很黑什麼都看不到？就是憋一口氣然後往水下踢嗎？害怕可以馬上衝上水面吧？緊張可以抓著教練的手嗎？反正什麼都靠教練就好？」各種對潛水的不解，你中招了嗎？很多人對潛水似懂非懂，道聽塗說，以訛傳訛，但其實潛水前可以先做點功課。

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水肺潛水是甚麼？

對未曾嘗試過潛水的人而言，水面下是個充滿未知且恐懼的世界，臉碰到水就開始驚慌失措、鬼哭神嚎早已見怪不怪，有一半的人是抱著必死的決心或迎接人生最大挑戰的心態來參加體驗潛水，經常讓教練們哭笑不得。實際上，水肺潛水是透過潛水裝備讓我們能夠在水下呼吸游動的一種休閒活動，就像悠閒漫步森林風景區般輕鬆，可別自己嚇自己。

02▲水下版的森林風景。

潛水很危險嗎？

「潛水」是休閒活動，不是極限運動，是相對安全，但說沒有風險是騙人，就像走路會扭傷、騎車會跌倒，也不會因為這樣阻止我們出門。既然每件事情有其危險及潛在風險，該做的是知道預防與解決方法，擋住不必要的危險且降低風險，而不是因噎廢食，況且每天待在家也不能保證泡茶不會被熱水燙到。絕大多數的潛水意外狀況都是可避免的人為因素，只要注意並遵照安全守則都很安全，無須過度擔心。

常見的狀況

潛水意外狀況概分三部分：裝備、個人、環境。既然是潛水，我們就用水面上、下來說明吧！

1. 水面上

（1）裝備：會遇到的狀況如氣瓶帶鬆脫、氣瓶漏氣、氣量不足、裝備故障、調節器漏氣、BCD 漏氣或無法充氣、自動充氣、面鏡帶斷裂等。出發前充分完整的檢查所有裝備，有任何問題就直接更換，還有下水前記得替潛伴進行安全檢查，確保無誤後才出發。

（2）個人：身體不適、沒睡好、精神不佳暈船、暈浪、頭暈、想吐、水溫過低、寒冷。如果下水前就已經感覺身體不適，寧可冒險或潛得辛苦，乾脆取消改岸上日光浴吧！太久沒潛水怎麼辦？台灣潛季分明，夏天水下蛙鞋比魚多，冬天海浪比人高，多數人潛水間隔是 6~12 個月甚至好幾年。較長的水面停留後再潛水需要花點時間重新適應，開潛前可以參加水肺複習課程或者跟導潛說明清楚自己的狀況，選擇適合的潛點。

（3）環境：氣象預報看來不妙，風浪太大，岸潛危險、船潛也危險，颱風前後、浪大到可以衝浪怎麼辦？大海一直都在，改天再潛囉！

03▲這種浪當然不能下水囉！

2. 水面下

（1）裝備：空氣量不足，忘記檢查殘壓、裝備突然故障，大量出氣或不正常的氣泡。養成檢查殘壓的習慣、發現自己或潛伴任何狀況都互相提醒。

（2）個人：最常發生的是耳壓平衡、面鏡或調節器有水，這些都有簡單的處理方式。隨著深度增加，可能產生心理壓力引起的呼吸不順或因緊張失去判斷力，或者潛得太開心忘我到超過免減壓時間、氮醉或氧中毒的狀況。務必配戴電腦表且經常查看，下水前先擬定潛水計畫，水下遵守計畫並依現場最保守的電腦表潛水。生物刺傷：水母、海膽是最常見的傷害，水母只要身體都有穿防曬衣或防寒衣保護，完全無須擔心。海膽只要眼睛張大一點，就能輕易避免。真的碰到了，上岸泡熱水或醋就能消除疼痛，不用過度緊張。

04▲也要小心水下的生物。

（3）環境：大海變幻莫測，水流、海流、水下結構地形，本來輕鬆簡單，可能突然在經過某個點後開始起流，水流太強、洗衣機流、水下礁石，水面下其實沒人說得準。但經驗老道、熟悉地形的導潛會提出建議，準確度比擲杯強，記得聽話，聽船長的話、聽教練的話，當他們說太困難、太危險，你何不改成陽光沙灘一日遊？

05▲水下地形變化莫測。

你發現了嗎？水面上的狀況都能在問題發生之前就排除解決，既然大部分的問題都能在下水前阻擋，你就應該是最佳守門員。一發現就得盡快處理，無法解決的就先想辦法出水面或游回岸上再來想辦法。而水面下大多數的狀況只要即時提出反應，都能當場處理解決，最怕的就是發生問題時沒通知求救，沒有人知道。記得水下沒有祕密，再微小的問題都需立即提出。水下沒有超人，不用逞英雄，遇到問題趕快講。而其中裝備是最能事先預防掌握的，自己有裝備的務必做好保養，潛水前，重新檢查一次租賃裝備，絕對要自己仔細檢查過，確認裝備功能完善，水下的狀況只會越來越大，趁早處理越容易解決。

為什麼要學好潛水

曾經遇過一個學生，每次下水瞬間「1、2、3 木頭人」，遇到問題嚇到靈魂出竅，看得我哭笑不得，花了好大一番力氣才抓回他的三魂七魄。「初階潛水課程」主要就是在教水下狀況應變處理辦法，課後便具備簡易的自救能力，不會下水就腦筋一片空白。當然也要多潛，多熟悉水下環境，隨著經驗累積，漸進式地增加信心與技巧，慢慢地如魚得水，別讓證照變成裝飾品。



該怎麼做

請持續且經常潛水，並隨身攜帶救命小工具。水中無法講話，能見度差的時候，導潛跟你就是世界上最遙遠的距離，明明在你旁邊卻伸手不見。水下的信號裝置決不可或缺，包含水下發聲、發光裝置、搖鈴、手電筒等，都快變成標準配備了。

加碼問一題，你們覺得具備甚麼能力才稱得上一個好的潛水員？潛水破百次、中性浮力好，不耗氣、拍照很漂亮… 答案各在心中。在教練眼中，證照不代表能力，潛水次數不等於技巧，最重要的是能照顧自己，遇到狀況能有判斷及自救的能力，而非等奇蹟出現等教練降臨。猶記在澳洲當潛水實習生時，船長時刻提醒，我們的工作是導潛不是救生員，每個持有證照的人，都得為自己的水下安全負責。

安全第一，開心歡樂建築在安全的基礎上。教練不會時時刻刻陪在身邊當保母，況且教練也是人，不是萬能的天神，具備自救能力才能玩得更安全開心。

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來源：《單車誌》

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