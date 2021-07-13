帶你認識「潛水夫病」

在新聞上時常可見因潛水引發「潛水夫病」而導致意外甚至死亡的案例，就算是潛水老手也可能會中招。熱愛潛水的你，想要盡情地探索海洋的美，一定要知道如何預防及因應，才能降低風險、保護自身安全。

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潛水雖然是有趣的戶外活動，但也存在一定的風險，除了常見的裝備故障之外，還有更需要我們注意的，那就是—潛水夫病。「潛水夫病」又稱作「減壓症或沉箱病（簡稱：DCS）」，是一種潛水危害，發生的原因為人體隨著周遭環境壓力的急速降低，而造成的疾病。一般情況下，溶解出的氣體會隨著我們的呼吸慢慢排出體外，並不會對身體造成傷害。但若爬升速度太快，氣體短時間內來不及排出體外會因此而形成氣泡堆積在組織間隙，直接對細胞造成傷害或阻礙血液循環造成缺血和缺氧。氣泡的量與位置會決定症狀及嚴重程度。

分類與症狀

「潛水夫病」可分為第一型、第二型及慢性型等 3 種。第一型症狀較為輕微，主要影響器官為骨骼肌肉及皮膚。因氣泡在周遭組織產生而導致關節疼痛，但並不會因為關節活動而惡化，與一般關節發炎不同。皮膚較常見的是在軀幹處有瘙癢症狀，但多數會自行緩解。而第二型較為嚴重，只要影響到其他器官的症狀都歸類於第二型。其中最受影響的是神經系統及肺部，症狀包含全身倦怠、肢體無力、頭暈、噁心、嘔吐、胸悶、胸痛、呼吸困難、視力模糊、括約肌失調等，造成了骨骼壞死或關節病變，嚴重者甚至必須置換關節。「潛水夫病」症狀發生的時間都很快，較嚴重者甚至結束潛水後的數分鐘內就會出現症狀。根據統計，潛水深度越深、年紀越大、下潛次數越多、爬升速度過快的人身上較容易發生症狀。

緩解與治療

由於嚴重的「潛水夫病」伴隨著空氣栓塞，因此上岸後，須保持頭低腳高的姿勢，以增強腦部及器官的血液循環。而關節的不適也可透過肢體的彎曲活動來稍微舒緩症狀。狀況輕微的人在休息後，隨著氣體慢慢地自行排除體外，大多會緩解；而狀況嚴重者因為治療的時效性及為了減少後遺症的發生率，必須盡快送往醫院，通過專業的高壓氧治療，將病人放置於高壓艙內給予治療，排除體內過多的氣體，並進行骨骼或關節的治療。想要安全自在的體驗潛水的樂趣，最根本的預防之道還是做好正確的減壓流程，以緩慢、分段式的方式上升，切記勿因突發狀況就一次從深處快速上浮。

潛水除了要有良好的身體狀態之外，務必尋求經驗豐富且熟悉當地海域的專業教練陪同，才能安心又快樂地享受海洋風景。



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來源：《單車誌》

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