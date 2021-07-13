OceanMAX 探索海洋之美

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身為熱愛海洋的我們，潛入海中時，安心與舒適的潛水裝備是不可缺少的重要潛伴。希望每位熱愛海洋的夥伴，更能愛上潛水。OceanMAX 重視產品的獨特性與設計性，所有產品均反覆測試後，再做最後的檢討修改與改善。產品均透過專業儀器調校，並送到第三方實驗室驗證，過程中持續收集使用者的回饋、不斷地修改與調整。產品均在台灣生產，擁有完善且快速的後勤支援。若在裝備上有特殊規格的需求，也能在生產前洽詢，依照數量與狀況來針對產品功能、外觀等進行客製化的服務。台灣是個四面環海的美麗島國，海洋與我們有密不可分的關係，讓我們穿上潛水裝備，盡情享受大海吧！

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03▲平衡式調節器組

OceanMAX 2021 年最新調節器 OM-V02，為橫膈膜平衡式一級頭，可依照潛水者的使用習慣搭配 DIN 款或使用環境密封的冰潛款做為搭配。為了追求更優越的性能與穩定的安全性，OMV02 已經通過美國潛水實驗室測試與效能提升驗證，非常適合專業的潛水者與初學者使用。

OceanMAX OM-R04 平衡式二級頭經歷了長達 3 年的不斷研發、測試與設計，有著十分卓越的效能與設計。此款調節器造型輕巧，側邊旋鈕可調節出氣量，讓您在海底也能輕鬆呼吸。外殼材質使用耐撞擊抗腐蝕材質，搭配固定環上的金屬安全插銷設計，有效提升潛水安全性。

OceanMAX OM-R02 備用二級頭，上方撥桿可讓您調製最舒適的呼吸狀態，強化您在水中的呼吸舒適度。排氣罩導氣設計可分流氣泡，降低雜音增加穩定性。

04▲背心背囊式 BCD

背心背囊式 BCD OM-BB01，受眾多教練一致好評。造型簡潔、帥氣，背心背囊式 BCD 有效提升穿著舒適度與包覆性。使用耐磨布料 420 丹尼雙面 ordura 塗料高韌性氣囊布，氣囊在洩氣時可呈現流線型形狀，充氣時可提供足夠的浮力。肩帶、腰帶模組化設計，拆組、調整方便。搭配可調整式腰帶、胸扣與肩帶，方便配合使用者身形進行調整。肩帶與背墊等均採加厚設計，可提高穿著舒適度。適用於休閒潛水與經常潛水的專業玩家。

功能性上面，充排氣控制閥系統與 3 組快卸防爆洩氣閥，提供水下操控精準迅捷。肩帶 2 個金屬 D 型環、腰部 2 個金屬 D 型環。而腰部織帶環設計，方便掛各種小配件，亦可擴充置物口袋。2 吋快卸扣式胯帶，方便拆卸，加強穩定度。另可選配固定推進器版本胯帶。

其餘細部規格：腰部內建配重袋（2kg／個），便於快速裝卸配重。附加 2 個後背配重口袋（2kg／個）。浮力：SM／9.8kgs（21.6 磅），LG／15.9kgs（35 磅）。重量：SM／3.25 kg，LG／3.4kg。顏色：紅／黑、迷彩／黑。



05▲高階款 BCD

OceanBlue 為 OceanMAX 高階款 BCD 系列，高階款夾克式氣囊 B04，使用最高級耐磨布料 840 丹尼雙面 Cordura 塗料高韌性氣囊布，依最高安全規格 14,000 次充氣測試，讓您在海中擁有最高的包覆性與安全性。3D 立體式口袋，配有潛水刀具固定孔，專利快卸式配重系統，單邊配重袋可裝載 4.54kg／10LB。背部附加 2 個配重帶，位於身體中心位置，全身最大負重可達 11kg，拆卸式胸扣織帶設計，可上下微調至最舒適位置，防止壓迫胸，充排氣頭與 3 組快卸防爆洩氣閥，水下操控精準迅捷。MIT 高品質優良產品，滿足進階潛水員與資深玩家的需求。

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來源：《單車誌》

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