布農史地讀行首部曲（上）之二

八通關古道與大水窟

八角怪於托馬斯出沒

古道東段原住民抗爭力道大，所以設置較密集的駐在所，如馬沙布駐在所與沙沙拉比駐在所，這段古道上滿地楓紅，走在厚厚的楓葉地毯十分舒服，而且沿途巨木很多，這裡的雲霧帶環境適合紅檜、圓柏巨木的生長。

01▲馬沙布駐在所附近檜木。

沙沙拉比駐在所的浮築牆以及周遭鐵絲網還很完整。以往為了防止布農族人攻擊駐在所或警員，刺絲網會通電，但是只有嚇阻作用，並沒有紀錄曾經讓布農族人受傷，反而有少數警手或漢人因誤觸而身亡。

離開沙沙拉比駐在所不遠，看見「故花蓮港廳警手スラ Suraura、アセン Asen 戰死之地」碑，這是此行看到的第 1 個戰死紀念碑，後面沿途出現更多，紀錄上八通關越嶺道修築過程，共有百餘人被布農族所擊殺，但終究沒能阻止越嶺道的開通。

下午 4 點，遭遇古道一個新崩塌處，長度約 30m，新近一株大倒木滑落，將鬆滑脆弱的路徑全部掩蓋。我們退回後尋找下切的路徑，從古道下切 20m，再橫切爬過巨大倒木，踩著細鬆土石往上接回對面古道，這一段路實在危險耶！

02▲托馬斯遺址前 1km 大崩塌。

遇到黑色水管與 2 個空的大儲水桶，代表托馬斯快到了。右側有整排完整的刺絲網，是其特色。駐在所面積廣大，共有 3 層平台，現在已長了許多高大松林，地面鋪滿乾葉。托馬斯，布農族語是「熊很多」的意思。托馬斯是當年規模、人員與編制僅次於大分的重要駐在所，地勢險要，同時附設有砲台，與華巴諾一北一南，瞰制著拉庫拉庫溪谷，以山砲、重機槍等優勢武力鎮壓米亞桑、太魯納斯與大分地區的布農族人。

這裡留下的石牆相當壯觀，而且營地溫暖避風，正準備炊煮，媽媽忽然怪叫一聲，原來他耳朵刺痛，拔下 1 隻八腳怪（硬蜱），趕緊甩掉，這下換大家緊張了，因為不知道牠被丟入乾樹葉的那一角落，大家趕緊將帳篷附近的乾葉用雨鞋撥開，做出防火牆。

隔天早上爸媽在睡袋發現一隻爬行的硬蜱。回家之後曬帳篷，2 頂帳篷內一共發現 4 隻活硬蜱，所以可見托馬斯有硬蜱無誤呀！

日治時期的鐵線橋與土葛大崩壁

早晨就在抓硬蜱的驚嚇中起床，整理好，告別這個可愛又可怕的超級營地。越過小溪源的破碎路徑，下切到河谷再越溪到對岸，抵達意西拉吊橋。吊橋旁邊是舊鐵線橋，舊橋距今已有百年，也是目前僅存的日據時代吊橋，玉管處考量它的歷史意義，因此保留舊橋，再於原址依傳統工法建造新吊橋。舊橋橋基至今仍穩固，但橋板木條細小甚至蛀爛了，鐵線蜷曲，我們只能嘗試走幾步。

過意西拉吊橋沒多久，就來到一處大崩塌處，紀錄上說是意西拉崩壁。下方就是溪谷，暴露感嚴重，還好有架設往上攀的繩索，上切之後又下降，因為路徑窄小而讓人感到心驚。過意西拉駐在所，會經過塔達芬駐在所遺址，二處都留有許多酒瓶。後面的土葛駐在所，比較特別的是當年警察利用石板所圍成的花圃遺跡。

土葛駐在所前行 2 分鐘就是土葛崩壁，日本時代已紀錄土葛崩壁有 7 段斷崖，因持續坍方，現今已變成約 1km 寬的大斷崖。在莫拉克颱風時又嚴重崩塌，這也是玉管處封閉這條路段的主因。近年仍有人嘗試冒險通行，但發生多起山難事故。我們走新路，往溪谷陡下約海拔 300m，再往上爬 200m 高度接回古道，重裝挺累的，但是條耗時卻安全的路。

土葛之後，到拉古拉遺址的路徑較佳，古道右側多是連續鑿開的岩壁，加上許多浮築橋設計，駁坎整齊而巨大，可見當時花費的人力有多驚人！拉古拉一說是布農族語「溫泉」的意思，如同「拉庫拉庫」。網路上提到探勘大分附近溪流中有溫泉的紀錄。這個駐在所最特別的設計是有條下行 48 階的階梯，地面還有一些廢鐵線頭。「人」字形駁坎與石砌階梯都很工整，保存狀況良好。

03▲拉古拉遺址。

離開駐在所幾分鐘，就遇到坍方指示牌，往下切溪谷，可以眺望壯觀的大分瀑布，原本古道在日治時期建有鐵線橋，但是早已斷裂，目前還留有主鐵線橫越瀑布上源。接回古道上，銜接的是漂亮工整的浮築橋，還有彎曲的弧度，這段浮築橋可說是台灣之最了吧！樹林中有不少駁坎，應該是以往布農族人的家屋與田地。不多久，進入翠綠的蕨類區，地面上都是野豬掘土散亂痕跡，一路直掘到大分山屋，地面上都是一坨一坨黑色粗大的大便，山屋附近地面石板隆起與駁坎傾倒，連廁所門高低差都無法正常啟閉，都是山豬幹的好事哩！



04▲大分山屋前的山豬破壞。

山屋僅有我們一小隊，趁著還有陽光，就開始洗澡與洗頭了，您沒看錯，真是熱水澡喔！浴室在山屋側門邊，屋頂設有太陽能板，登山十幾年，第 1 次在山屋洗熱水澡，像似渡假小屋。山屋附近的梅花綻放，溪谷的雲霧湧上來，好似仙境。

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來源：《單車誌》

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