巨龍及其守護者 溪降巨龍峽谷

聖喬治屠龍的故事出現在我腦海中，當得知此行要挑戰「巨龍峽谷」時。相較於蛟龍、飛龍、藏龍這些溪降路線，巨龍相對具有西方色彩，而西方龍常是反派角色，所以此行我們要去屠龍？這種想法不免顯得托大。當我們實際來到下溪點，顛覆我的第一印象，這是東方龍！守護我們的瑞獸。

01▲巨龍峽谷尾段邊克服地形邊欣賞景觀。

青石碧水巨龍霧隱

來到溪谷，放眼盡是一片綠！水色清澈碧綠，水潭清可見底，溪床的青石也看得一清二楚。走進溪谷細看青石，鮮豔飽和的大塊墨綠色澤，間或點綴著白色絲紋，有如水墨中出現絲絲雲采，變化多端，目不暇給。青石碧水營造一種穩定感，刷新我對巨龍肅殺的印象，取而代之的是莊嚴而包容，這是東方的青龍形象。我們帶著敬畏的心謹慎前行，祈求平安順利。臨行之際氣溫驟降，雲霧裊繞，增添巨龍的神秘感，我們穿越開闊溪床漸漸接近峽谷，準備揭開神秘的面紗。

02▲峽谷前的溪床一片碧綠景觀。

巨龍張口，願者上鉤

峽谷入口，兩壁聳立形成集中大水流，兩岸都是濕滑斜坡，若不慎打滑便直接掉進滾滾激流，因此無法直接邊攀前進。所幸攻擊手巴斯先攀岩到山壁高點建立固定點並架繩，以擺盪方式橫跨一半路程，後面一半由繩索確保，勉強能站立，再建立水平橫渡固定點。大伙憑藉擺盪加橫渡兩段式操作，成功過了入口，深入龍腹。

03▲峽谷入口即是激流難關。

04▲擺盪加橫渡通過峽谷口激流難關。

雙龍搶珠與信仰之躍

這是最令人印象深刻的地形之一，巨石堵住河道，使水流往兩側分開，加上落差，形成雙股急瀑，站在巨石上可見下游峽谷卡著巨大飛來石，形成雙龍搶珠的景致。這景色是絕美的，毫無疑問；這地形是困難的，不由分說。想垂降，都是死路，兩壁直接進入瀑布水線；從巨石下，進入雙瀑形成的大型回捲洗衣機。正當躊躇之際，激流攻擊手阿剛宛如天神降臨般出現，之後他也如天神降臨般出現在瀑潭裡。他分析往前跳水，跳出沸騰線以外就可以讓水流帶出去！然而高度近 10m，說和做可是兩回事。說罷，他帶著繩子便使出信仰之躍，自此收割我們對他的信仰，入水後 3 秒才浮出水面，已在沸騰線之外，大伙雀躍歡呼外，得以用導引繩垂降越過洗衣機。如果這不是一人 Carry 全隊，什麼才是一人 Carry 全隊？

三段垂降抵達巨龍聖殿

來到三段垂降地形，天色逐漸暗下來，既然原定計畫是 1 天完成，那也只能戴上頭燈準備摸黑繼續幹，為我們的「黑」歷史再添一筆。第 1 段是先垂降 5m 至一巨石平台，垂降的著陸點偏移在繩子的右側 1m，除了這一站點可以登陸巨石平台外，兩側都是懸空的，我稍加擺盪才站上平台，幫後續的賢哥牽引繩尾，好讓他順利到站。平台也才 3m 見方，四下落差十餘米，只容兩人小心移動操作，一撅屁股都可能把隊友推下去，我跟賢哥架好繩垂第 2 段 10 餘米下去處理第 3 段。這時背繩下來支援的繩人阿健沒人幫他牽引繩尾，背著重裝在繩上難以移動，虧得他 190cm 的身高，到站點那 1m 距離依然是最遙遠的距離，望著底下暗黑深淵，人生跑馬燈不知過了幾輪。最後，他回想起了小時候去河邊看見小魚逆流而上的往事，頓時覺得「小魚都有這麼大的勇氣，我們做人，能不如小魚嗎？」遂使出鯉魚打挺，生生盪上踏點，解除一波危機。

第 3 段右岸是單股急瀑，水流集中往前噴射，在左岸形成大迴流。我們由左岸拉手繩往前至 10m 落差垂降站，依然由阿剛先下去挑戰大迴流，在主流與迴流間微妙地控制速度，順利抵達下游沙洲，拉好導引繩讓我們通過迴流，又一次充值我們的信仰。

下來後是最封閉的區域，兩壁平滑高聳到天上幾乎快連在一起，往前頭燈映照所及，也收窄成一條線；兩岸垂直壁面幾無站點，放眼盡是長潭；頭燈映照影子放大數十倍，投影在壁面上猶如巨人皮影戲，與我們如影隨形。整個峽谷像穹頂教堂裝飾著神話人物的彩色玻璃，自然地產生宗教神聖感，加上水聲隆隆迴盪，又泡在水潭裡，體力與意志一點一滴受到侵蝕，似乎正在龍腹中被消化著，這正是令人深深著迷卻又急於脫離的巨龍聖殿。

夜攻白水與紮營

出了巨龍聖殿是一連串白水激流區，光線有限下，難以判斷水況，又是對阿剛充值信仰的時候，但我知道他已經泡水很久，所以跟他說：「我們輪流一人攻一段。」他心中一萬頭草泥馬跑過，只給我神秘又不失禮貌的微笑。這時，繩不離身的阿健挺身而出，卻不是下去攻白水，而是把繩理好交繩頭給我，我心裡也是一萬頭草泥馬跑過，微笑卻笑不出來，轉身使出失去信仰之躍，進去突破白水。

前進持續到凌晨 1 點，到了右岸一塊平地，大小適合紮營、柴火足夠糜爛，在高度封閉的峽谷內，沒有比這塊更好的營地，便停下來休息。即便從下溪至此已 17 小時，仍要生火烤肉，酒肉至 4 點方休，身心靈得到救贖。

05▲阿健與我配合突破白水區。

巨龍守護者

營地之後地形相對簡單，我們多了時間觀賞峽谷風光，發現很多石壁看似人面巨像，他們是巨龍峽谷的守護者，具有各種表情，饒富趣味，也增添幾分肅穆感。提醒我們以謹慎的態度從事溪降活動與珍惜美麗的峽谷。出口最後的石壁也是最後的守護者，感謝一路的守護，讓我們安全走出巨龍之口。

「巨龍峽谷」位於花蓮縣卓溪鄉清水溪中游，由黃正賢教練與他的歡樂夥伴多次探勘才提煉出這段峽谷精華路線。他們曾經上溯到中段撤離、從峽谷中段缺口垂降 200m 進去、遭遇大雨逃命般撤出等等。這些故事在酒肉之間，聽他說得雲淡風輕，實際上，他對每個地形爛熟於心，給我們正確的資訊去突破地形，加上這次手傷未癒，就帶我們完成巨龍峽谷，我們除了感激就是充值信仰。

「巨龍峽谷」長約 1km，充滿精彩的地形―橫渡、垂降、激流、長潭、濕柴升火等等，像緊湊的動作片，一招一招連續向你攻來；峽谷風光則壯麗非凡，一線天、人像石壁、穹頂聖殿等等，一幕一幕消耗你的底片。有心一探者，要有工程腦與藝術腦同時受到衝擊的準備，我們原本的目標―「一天完成」不是不可能，這個紀錄就由下個團隊來創造吧！

06▲峽谷出口完工大合照。



07▲有著驚悚表情的人像石壁。

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來源：《單車誌》

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